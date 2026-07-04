BĐBP Quảng Ninh bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền tránh trú an toàn

Ngay từ sớm, tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời thông tin về diễn biến bão tới người dân và du khách và thực hiện cấm biển từ 12h ngày 3/7. Địa phương cũng kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi trú tránh, về bờ trước 7h sáng ngày 4/7; rà soát các khu vực nuôi trồng thủy sản, lồng bè, tàu cá và các điểm có nguy cơ mất an toàn để có biện pháp gia cố, chằng chống, sẵn sàng phương án sơ tán người và tài sản đến khu vực an toàn. Trong ngày 3/7, đặc khu Cô Tô phối hợp các đơn vị vận tải tổ chức 18 chuyến tàu, đưa 3.147 hành khách về đất liền an toàn.

Đồn Biên phòng Cô Tô bắn pháo hiệu kêu gọi người dân về nơi tránh trú bão an toàn

Lực lượng BĐBP Quảng Ninh tập trung cao độ cho công tác kiểm đếm, kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền di chuyển tránh bão. Đến 15h ngày 3/7, đã có 6.945 phương tiện với 13.890 thuyền viên và 1.919 ô lồng bè với 3.838 lao động trên biển được thông báo đầy đủ về hướng đi của bão, chủ động di chuyển vào khu vực an toàn. Các đồn biên phòng tuyến biển phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, gia cố lồng bè, phương tiện, triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trung tá Hoàng Trọng Giáp, CTV Đồn Biên phòng Cô Tô, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết: "Đơn vị đang thường trực sẵn sàng chiến đấu, trên quan điểm 4 tại chỗ, sẵn sàng cơ động lực lượng, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đơn vị cũng đã tổ chức bắn pháo hiệu, thông báo kêu gọi cho các người dân trên biển; tổ chức hai lượt với 10 chiến sĩ trên trên hai phương tiện để tuyên truyền, vận động các ngư dân đưa phương tiện vào tránh trú bão an toàn".