Bé gái 4 ngày tuổi bị bỏ rơi trong đêm ở Ninh Bình đã được chăm sóc y tế

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 5/5, người dân xóm An Hải (xã Bình Minh) phát hiện một giỏ nhựa bị bỏ trước cửa nhà. Khi kiểm tra, bên trong có một bé gái sơ sinh, kèm theo một số quần áo và một tờ giấy viết tay nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Theo nội dung tờ giấy để lại, người mẹ cho biết là sinh viên, do hoàn cảnh “lầm lỡ” nên không có điều kiện nuôi con. Cháu bé sinh lúc 11h20 ngày 2/5/2026 tại phòng trọ, chưa được can thiệp y tế và được gửi lại với mong muốn có người nhận nuôi, chăm sóc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Bình Minh đã có mặt, lập biên bản sự việc, thực hiện các thủ tục theo quy định, đồng thời đưa cháu bé đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy, bé gái có sức khỏe ổn định, nặng khoảng 2,4 kg. Hiện cháu đang được bàn giao cho trạm y tế xã tiếp tục theo dõi, chăm sóc trong thời gian chờ xác minh, tìm thân nhân.

Chính quyền địa phương cho biết, nếu quá thời hạn theo quy định mà không xác định được thân nhân, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành các bước tiếp theo để đảm bảo quyền lợi cho trẻ theo quy định của pháp luật.