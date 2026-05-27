Bé trai 6 tháng tuổi tử vong nghi do mảng vữa trần nhà rơi trúng khi đang ngủ

Nạn nhân là cháu N.M.K. (6 tháng tuổi), trú tại xóm Kim Hoa, xã Bích Hào. Vụ việc xảy ra vào chiều 25/5 tại nhà riêng của gia đình.

Mảng vữa trần nhà rơi khi bé trai đang ngủ

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, cháu K. đang ngủ trên giường và được che chắn bằng màn chụp. Bất ngờ, một mảng vữa trên trần nhà bê tông phía trên giường ngủ rơi xuống, đè trúng người cháu bé. Dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Được biết, căn nhà của gia đình được xây dựng cách đây vài năm. Sau vụ việc, nhiều người dân địa phương bày tỏ lo ngại về chất lượng thi công cũng như độ kết dính của lớp vữa trần nhà.

Nhận định ban đầu, những ngày qua thời tiết tại địa phương nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao có thể khiến bê tông co ngót, làm giảm độ kết dính của lớp vữa có thể dẫn đến sự cố nói trên.

“Đây là vụ việc hết sức đau lòng, đồng thời cũng là lời cảnh báo về việc cần thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an toàn trong xây dựng và sử dụng nhà ở”, vị lãnh đạo xã thông tin.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ lo hậu sự cho cháu bé.