Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La xử trí thành công ca chấn thương hàm mặt phức tạp

Bệnh nhân nam, 40 tuổi, nhập viện sau tai nạn với nhiều tổn thương phức tạp như gãy xương hàm trên, hàm dưới, gò má, xương chính mũi và vỡ trần ổ mắt. Tình trạng phù nề, chảy máu vùng miệng khiến bệnh nhân suy hô hấp tăng dần, gây khó khăn trong kiểm soát đường thở. Trước tình huống nguy cấp, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa, thống nhất phương án đặt nội khí quản qua nội soi ống mềm khi bệnh nhân còn tỉnh, giúp duy trì hô hấp tự nhiên và kiểm soát an toàn đường thở.

Sau gần 5 giờ phẫu thuật do ê-kíp Khoa Răng Hàm Mặt thực hiện, các tổn thương xương và phần mềm đã được xử lý, phục hồi. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện. Việc triển khai thành công kỹ thuật này góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng xử trí các ca bệnh phức tạp ngay tại tuyến tỉnh, hạn chế nguy cơ phải chuyển lên tuyến trên.