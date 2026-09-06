Bệnh xá Song Tử Tây kịp thời cấp cứu ngư dân bị viêm ruột

Trước đó khoảng 3 ngày, ông Lành xuất hiện khối phồng vùng bẹn trái, kèm đau tức. Khi tình trạng đau kéo dài, ngư dân được đưa vào Bệnh xá Song Tử Tây cấp cứu.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây vận chuyển ngư dân vào bệnh xá thăm khám.

Ngay sau khi tiếp nhận, các y, bác sĩ nhanh chóng thăm khám, siêu âm và chụp X-quang ổ bụng. Qua đánh giá, bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột sau thoát vị bẹn trái nghẹt, có nguy cơ diễn biến nặng.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tình trạng tạm ổn định và đang được các y, bác sĩ theo dõi, điều trị tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây.

Việc kịp thời cấp cứu ngư dân ngay tại đảo tiếp tục khẳng định vai trò của quân y Trường Sa là điểm tựa chăm sóc sức khỏe, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.