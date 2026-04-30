Cấp cứu kịp thời 2 ngư dân bị giảm áp ở đảo Song Tử Tây

Theo báo cáo của đảo Song Tử Tây, bệnh nhân là Đặng Lễ, 43 tuổi, quê quán: Thôn Tân Hải, xã Long Hải, tỉnh Lâm Đồng và anh Trần Văn Thật 35 tuổi, quê quán: Xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, là thợ lặn trên tàu cá LĐ-95999-TS (làm nghề đánh bắt cá) do ông Võ Minh Tạo 44 tuổi, quê quán: Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng làm thuyền trưởng.

Bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo để cấp cứu

Trong quá trình lặn do lỗi về kỹ thuật, hai bệnh nhân này đã gặp tai nạn sự cố khiến, liệt hoàn toàn 2 chi dưới, người mệt nhiều, bụng chướng. Nhận được thông tin, chỉ huy đảo Song Tử Tây đã chỉ đạo cho bệnh xá đảo làm tốt công tác chuẩn bị và nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân để thăm khám.

Sau khi hội ý về chuyên môn bệnh xá đảo Song Tử Tây: đã điều trị tái tăng áp theo phác đồ 6, truyền dịch, thở oxy... Hiện nay các y bác sĩ bệnh xá đảo đang theo dõi sát tình trạng bệnh nhân sẵn sàng xử lý các bước tiếp theo.