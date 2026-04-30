Cấp cứu kịp thời 2 ngư dân bị giảm áp ở đảo Song Tử Tây

Thứ Năm, 14:50, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/4, bệnh xá đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa), tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận, cấp cứu hai ngư dân bị giảm áp do lặn sâu khi đang khai thác hải sản trên khu vực quần đảo Trường Sa.

Theo báo cáo của đảo Song Tử Tây, bệnh nhân là Đặng Lễ, 43 tuổi, quê quán: Thôn Tân Hải, xã Long Hải, tỉnh Lâm Đồng và anh Trần Văn Thật 35 tuổi, quê quán: Xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, là thợ lặn trên tàu cá LĐ-95999-TS (làm nghề đánh bắt cá) do ông Võ Minh Tạo 44 tuổi, quê quán: Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng làm thuyền trưởng.

Bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo để cấp cứu
Bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo để cấp cứu

Trong quá trình lặn do lỗi về kỹ thuật, hai bệnh nhân này đã gặp tai nạn sự cố khiến, liệt hoàn toàn 2 chi dưới, người mệt nhiều, bụng chướng. Nhận được thông tin, chỉ huy đảo Song Tử Tây đã chỉ đạo cho bệnh xá đảo làm tốt công tác chuẩn bị và nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân để thăm khám. 

 

Sau khi hội ý về chuyên môn bệnh xá đảo Song Tử Tây: đã điều trị tái tăng áp theo phác đồ 6, truyền dịch, thở oxy... Hiện nay các y bác sĩ bệnh xá đảo đang theo dõi sát tình trạng bệnh nhân sẵn sàng xử lý các bước tiếp theo.

 

Thành Vũ-Văn Tùng/VOV1
Tag: cứu cứu ngư dân ngư dân bị giảm áp đảo song tử tây trường sa
Tin liên quan

Cấp cứu kịp thời ngư dân nghi nhồi máu não tại đảo Trường Sa
VOV.VN - Bệnh xá đảo Trường Sa vừa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân La Văn Trú (60 tuổi, Gia Lai), thuyền viên tàu cá BĐ 97863 TS, xuất hiện rối loạn ý thức và yếu nửa người trái khi đang đánh bắt trên biển. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi nhồi máu não và đang được điều trị, theo dõi sát.

VOV.VN - Bệnh xá đảo Trường Sa vừa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân La Văn Trú (60 tuổi, Gia Lai), thuyền viên tàu cá BĐ 97863 TS, xuất hiện rối loạn ý thức và yếu nửa người trái khi đang đánh bắt trên biển. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi nhồi máu não và đang được điều trị, theo dõi sát.

Nhà giàn DK1/11 cấp cứu kịp thời ngư dân nghi tai biến trên biển
VOV.VN - Nhận tin báo từ tàu cá, Nhà giàn DK1/11 (Vùng 2 Hải quân) đã kịp thời cấp cứu ngư dân nghi bị tai biến mạch máu não trên biển Cụm Tư Chính, đảm bảo an toàn trước khi chuyển bệnh nhân vào Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp tục điều trị.

VOV.VN - Nhận tin báo từ tàu cá, Nhà giàn DK1/11 (Vùng 2 Hải quân) đã kịp thời cấp cứu ngư dân nghi bị tai biến mạch máu não trên biển Cụm Tư Chính, đảm bảo an toàn trước khi chuyển bệnh nhân vào Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp tục điều trị.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
VOV.VN - Ngày 17/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) đã tiếp nhận, cấp cứu kịp thời một ngư dân bị giảm áp do lặn sâu khi đang khai thác hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa.

VOV.VN - Ngày 17/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) đã tiếp nhận, cấp cứu kịp thời một ngư dân bị giảm áp do lặn sâu khi đang khai thác hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa.

