Biển đảo Tây Nam trong tim những người con đất liền

"Cà Mau sẽ phát triển mạnh từ biển"

Chuyến khảo sát biển đảo Tây Nam này cũng là lần đầu tiên ông Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau đến với vùng biển chồng lấn giữa nước ta với Malaysia và Thái Lan. Ở khu vực này, dù lực lượng làm nhiệm vụ còn mỏng, nhưng đoàn công tác đã gặp một số tàu đang làm nhiệm vụ.

Đảo Hòn Khoai đang được đầu tư cảng nước sâu.

Ông Phong ấn tượng nhất với tàu dân quân thường trực của tỉnh An Giang, với biên chế chỉ 17 người và các chiến sĩ đều đang trong độ tuổi thanh niên nhưng phải bám biển 24/24. Bản thân ông thực sự xúc động khi tận mắt thấy sự vất vả, tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình của các chiến sĩ khi bảo vệ một vùng biển bao la như thế.

Đến với Hòn Khoai – nơi sẽ xây dựng cảng lưỡng dụng, ông Phong nhận thấy đây là một dự án có tầm nhìn lâu dài. Khi cảng hoàn thành, đặc biệt là tuyến đường 18 km nối từ đất liền ra cảng được thông suốt, công trình sẽ tạo cú hích lớn cho Cà Mau phát triển, mở rộng quan hệ quốc tế. Ông ví Hòn Khoai giống như mũi tàu để chúng ta mở đường ra biển lớn, phát triển kinh tế mạnh mẽ và làm giàu từ biển. Kinh tế Cà Mau sẽ phát triển rất mạnh nhờ những dự án động lực này.

Ông Nguyễn Nam Phong (bên trái)

Ông Nguyễn Nam Phong cũng bày tỏ, sau chuyến khảo sát thực tế, tình yêu biển đảo và tình cảm dành cho người lính càng thêm sâu đậm: "Mỗi lần đi như thế tôi cảm thấy tình yêu quê hương đất nước của mình càng nhân lên gấp bội. Nhất là đối với biển đảo của chúng ta, thật là rộng lớn, thật là bao la, thật là tươi đẹp. Và tôi nghĩ rằng tất cả thành viên trong đoàn, các đồng chí đi cùng ai cũng có cảm tưởng như thế, một chuyến đi rất là ý nghĩa. Đặc biệt là đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, các đồng chí ở Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức rất là chu đáo, rất là trách nhiệm, rất là nhiệt tình, quan tâm chăm lo cho đoàn".

"Vững niềm tin với đảo xa"

Dịp này, Phạm Văn Bước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ trở lại đảo Thổ Châu sau 5 năm và ngỡ ngàng trước nhiều đổi thay. Ấn tượng đầu tiên là bờ kè chắn gió cho tàu thuyền tại bến cảng đã hoàn thành, không khí giao thương của bà con rất nhộn nhịp. Đường xá trên đảo được mở rộng, thông thoáng, rất thuận tiện cho quốc phòng - an ninh cũng như phát triển kinh tế.

Ông Bước đặc biệt ấn tượng với công trình xây dựng sân bay trên đỉnh núi — một ý tưởng từ lâu nay mới hiện hữu. Đặc khu Thổ Châu có khoảng 1.800 dân, nằm ở vị trí xa nhất vùng biển Tây Nam, việc có sân bay sẽ giúp giải quyết nhanh chóng các vấn đề an sinh xã hội, cứu hộ cứu nạn, cũng như những tình huống khẩn cấp khác.

Ông Phạm Văn Bước.

Đối với lực lượng vũ trang, ông Bước đánh giá cao nỗ lực của Trung đoàn 152 đã xây dựng một hồ chứa nước ngọt lớn, không chỉ phục vụ bộ đội mà còn cung cấp cho toàn bộ người dân trên đảo, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa quân và dân.

Nhìn lại sự cống hiến của các lực lượng, ông Phạm Văn Bước chia sẻ: "Các lực lượng đứng chân ở đây thì xa với đất liền, hoàn cảnh, điều kiện cách ly với gia đình hậu phương nhưng mà những con người đó vẫn ổn định công tác, sống xa quê hương nhưng vẫn bám trụ miệt mài, xuyên suốt. Có những người lần này tôi gặp lại đã trên 10 năm bám trụ ở đây. Đất liền ra tạo nên sự ấm áp, còn các anh tạo cho chúng ta có niềm tin. Rất tin tưởng đối với các lực lượng, đặc biệt là Cảnh sát biển và lực lượng vũ trang nói chung, kể cả cấp ủy chính quyền địa phương, bà con nhân dân làm ăn trên đảo. Đất liền rất tin là những người này sẽ giữ vững được chủ quyền biển đảo của chúng ta".

Lan tỏa “hương thơm” biển Tây Nam

Phóng viên Ái Nương, Báo và Phát thanh - Truyền hình TP Cần Thơ đã có nhiều năm tác nghiệp ở đất liền nhưng đây là lần đầu tiên chị tham gia hải trình khảo sát biển đảo Tây Nam cùng Đoàn công tác của TP Cần Thơ và Cảnh sát biển Việt Nam. Theo chị, tác nghiệp trên biển có sự khác biệt rất lớn, nhất là hạ tầng mạng để truyền tin bài.

Để đảm bảo tính thời sự, cũng như thể hiện trách nhiệm của người phóng viên với biển đảo Tây Nam và những người lính bám trụ, chị và các đồng nghiệp phải phản ứng nhanh, tranh thủ mọi lúc khi có Internet. Các kịch bản để phản ánh được chuẩn bị sẵn và đa dạng, bao phủ từ đời sống lực lượng vũ trang, người dân đến công nghệ, đặc biệt là nội dung gỡ "thẻ vàng" IUU đang được quan tâm.

Lực Lượng Cảnh sát biển làm nhiệm vụ trên vùng biển đảo Tây Nam.

Sống và làm việc dài ngày trên tàu, chị Ái Nương khâm phục nhất ở các chiến sĩ Cảnh sát biển là sự chuẩn mực, nề nếp và tính kỷ cương, kỷ luật nghiêm. Chính điều đó giúp các anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền. Chị Ái Nương đặc biệt ấn tượng với các dự án lớn đang được triển khai ở khu vực biển Tây Nam như sân bay Thổ Châu hay cảng nước sâu Hòn Khoai.

Gửi gắm tình cảm sau chuyến đi, nữ nhà báo bày tỏ: "Những hòn đảo đoàn đi đều được biết đến là xa đất liền, xa trung tâm. Tuy nhiên, việc đầu tư những cái dự án siêu lớn như thế này có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển kinh tế biển, rút ngắn lại khoảng cách với đất liền, cũng như là đảm bảo chủ quyền. Tôi xin đặt trọn niềm tin, gửi gắm vào các anh Cảnh sát biển cũng như tất cả các lực lượng đang đứng chân, làm nhiệm vụ ở vùng biển Tây Nam, một niềm tin sắt son và kỳ vọng, các anh luôn vững tay súng, chắc tay chèo để giữ yên bờ cõi".

Phóng viên Ái Nương.

Hải trình đến với vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc do Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức, không chỉ là một chuyến khảo sát thuần túy, mà đã trở thành hành trình kết nối những trái tim từ đất liền với nơi đầu sóng ngọn gió. Những đổi thay của các xã đảo tiền tiêu, từ các công trình dân sinh thiết thực cho đến những dự án mang tầm chiến lược là minh chứng cho định hướng “làm giàu từ biển, mạnh lên từ biển” của Đảng và Nhà nước. Chuyến đi khép lại nhưng niềm tin, sự kỳ vọng và tình cảm sắt son của đất liền gửi gắm các lực lượng canh giữ biển trời Tây Nam sẽ luôn còn đó.