Cà Mau: Không lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng

Theo số liệu từ Ban Chỉ huy PCCCR tỉnh Cà Mau, tổng diện tích rừng có nguy cơ cháy trên địa bàn hiện hơn 50.000 ha. Trong đó, diện tích nằm ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) chiếm tỷ lệ lớn nhất với trên 27.000 ha; cấp IV (cấp nguy hiểm) là 11.600 ha và cấp III khoảng 11.700 ha.

Công tác tuần tra, kiểm soát PCCCR vẫn đang được các chủ rừng thực hiện theo quy định.

Toàn bộ các lâm phần trọng điểm bao gồm Vườn quốc gia U Minh Hạ, cụm đảo Hòn Khoai và các vùng rừng thuộc Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ đều đã được đặt trong trạng thái báo động đỏ.

Ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, cho biết ngành chức năng vẫn đang siết chặt các biện pháp quản lý và bảo vệ rừng: “Đối với các chủ rừng cần tiếp tục tăng cường ứng trực, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ theo đúng kế hoạch về cả phương tiện, thiết bị, lực lượng, hậu cần và cả thông tin. Phải tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt trong việc sử dụng lửa rừng, ăn ong, đốt đồng bị nghiêm cấm. Về phía Ban chỉ đạo, sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, nhắc nhở về công tác PCCCR trên địa bàn các xã và cả các chủ rừng”.

Dù đã có mưa đầu mùa nhưng tỉnh Cà Mau vẫn cảnh giác với cháy rừng.

Ban Chỉ huy PCCCR tỉnh Cà Mau vẫn duy trì lệnh cấm nghiêm ngặt đối với các hoạt động xâm nhập rừng trái phép. Các cá nhân không có nhiệm vụ tuyệt đối không được vào những khu vực rừng đang ở cấp dự báo cháy IV và V. Đồng thời, mọi hoạt động có nguy cơ phát hỏa cao, như: đốt lửa hầm than, lấy mật ong, hoặc đốt xử lý thực bì, đốt đồng ruộng ven rừng vẫn bị đình chỉ.

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại khu vực này buộc chấp hành nghiêm quy định PCCCR. Công tác trực canh lửa vẫn phải duy trì 24/24 để chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh từ đầu. Những hộ kinh doanh và người dân sống ven rừng cũng đang thực hiện tốt các quy định PCCCR.

Vườn Quốc gia U Minh hạ ứng dụng thiết bị công nghệ để cảnh báo lửa hiệu quả hơn.

Anh Phạm Duy Khanh, chủ Khu du lịch Mười Ngọt, đơn vị đang quản lý 60 ha rừng tràm cho biết: “Chúng tôi đang túc trực hàng ngày trên thang chòi của mình. Mỗi chủ rừng ở đây có máy phòng hộ riêng và luôn sẵn sàng. Trong khu du lịch của tôi và quanh đây nhiều năm qua chưa xảy ra cháy rừng. Bà con có thu nhập tốt từ rừng nên ngày càng có ý thức gìn giữ hệ sinh thái. Cứ đến mùa khô là máy móc, công tác chuẩn bị PCCCR thực hiện tốt”.

Anh Nguyễn Văn Tẻn, người dân ấp Vồ Dơi, xã Đá Bạc, sống trên vùng đệm Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cho biết thêm: “Cứ đến mùa khô, người dân ở đây luân phiên vô cùng trực PCCCR với Vườn Quốc gia. Anh em có tinh thần nhiều và có thời gian rảnh thì vào trực thường xuyên trong đó, được trả chế độ. Công tác chống cháy rừng ở đây được đặt lên hàng đầu, chưa đến mùa khô là cơ quan chức năng đã đi tuyên truyền, rồi mình thực hiện đến khi thông báo hết mùa khô”.

Có thể thấy, dù thời tiết đã có những chuyển biến, giảm nhiệt độ cho lâm phần, tuy nhiên, cơ quan chức năng Cà Mau vấn nêu cao tinh thần cảnh giác. Mỗi chủ rừng, người dân cũng cần duy trì, đảm bảo các phương án để bảo vệ an toàn cho những cánh rừng tràm U Minh Hạ.