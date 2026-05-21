Cà Mau: Bảo hiểm y tế bao phủ gần 99% đối tượng sau sáp nhập

Chiều 21/5, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch năm 2026. Báo cáo tại hội nghị thể hiện, đến tháng 4/2026, Cà Mau có hơn 159.000 người tham gia BHXH (đạt 36,15%) và 91.522 người tham gia BHTN.

Kết quả nổi bật nhất là diện bao phủ BHYT đạt con số kỷ lục với hơn 2 triệu người tham gia, chiếm gần 99% dân số thuộc diện tham gia. So với mức bình quân 91,31% trước thời điểm sáp nhập, đây là một sự tăng trưởng đạt rất cao, nhất là trong bối cảnh bộ máy vừa kiện toàn vừa phải đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn.

Công tác giải quyết, chi trả chế độ được thực hiện thông suốt qua 148 điểm chi trả, với tổng số tiền hơn 1.033 tỷ đồng. Song song đó, bảo hiểm xã hội tỉnh cũng chủ động phối hợp xử lý dứt điểm 99,7% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tồn đọng giai đoạn 2018-2022 cho 43 cơ sở với số tiền hơn 279 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Chu Mạnh Sinh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đề nghị tỉnh Cà Mau cần tập trung tối đa vào việc đổi mới phương thức truyền thông, phát huy vai trò của tổ chức hỗ trợ nhằm phát triển đối tượng tham gia. Sở Y tế Cà Mau cũng cần phối hợp các đơn vị, lập tổ công tác liên ngành nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ quy trình chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tối ưu hóa quỹ an sinh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận sự năng động của các cấp ngành khi duy trì liên tục lưới an sinh, không để xảy ra tình trạng gián đoạn quyền lợi của người dân khi thay đổi địa giới hành chính. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những thách thức: Tỷ lệ lao động phi chính thức lớn khiến BHXH tự nguyện thiếu bền vững; tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm vẫn phát sinh. Bên cạnh đó, áp lực chi phí khám chữa bệnh gia tăng đang đưa Cà Mau vào nhóm nguy cơ vượt dự toán.

Trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh tra các đơn vị nợ đọng bảo hiểm kéo dài và kiến nghị cần có cơ chế phân bổ dự toán linh hoạt hơn. Việc ưu tiên bảo vệ quyền lợi người dân và nâng cao năng lực dự báo, cũng được tỉnh Cà Mau tập trung nhằm phủ rộng và củng cố vững chắc lưới an sinh xã hội.