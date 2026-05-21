  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cà Mau: Bảo hiểm y tế bao phủ gần 99% đối tượng sau sáp nhập

Thứ Năm, 18:31, 21/05/2026
VOV.VN - Dù đối mặt với áp lực lớn sau sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Cà Mau vẫn ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã đạt mốc gần 99%.

Chiều 21/5, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch năm 2026. Báo cáo tại hội nghị thể hiện, đến tháng 4/2026, Cà Mau có hơn 159.000 người tham gia BHXH (đạt 36,15%) và 91.522 người tham gia BHTN.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội nghị.

Kết quả nổi bật nhất là diện bao phủ BHYT đạt con số kỷ lục với hơn 2 triệu người tham gia, chiếm gần 99% dân số thuộc diện tham gia. So với mức bình quân 91,31% trước thời điểm sáp nhập, đây là một sự tăng trưởng đạt rất cao, nhất là trong bối cảnh bộ máy vừa kiện toàn vừa phải đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn.

Công tác giải quyết, chi trả chế độ được thực hiện thông suốt qua 148 điểm chi trả, với tổng số tiền hơn 1.033 tỷ đồng. Song song đó, bảo hiểm xã hội tỉnh cũng chủ động phối hợp xử lý dứt điểm 99,7% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tồn đọng giai đoạn 2018-2022 cho 43 cơ sở với số tiền hơn 279 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Chu Mạnh Sinh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đề nghị tỉnh Cà Mau cần tập trung tối đa vào việc đổi mới phương thức truyền thông, phát huy vai trò của tổ chức hỗ trợ nhằm phát triển đối tượng tham gia. Sở Y tế Cà Mau cũng cần phối hợp các đơn vị, lập tổ công tác liên ngành nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ quy trình chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tối ưu hóa quỹ an sinh.

Hội nghị đã nêu ra những khó khăn và cũng đã có nhiều kiến nghị về giải pháp để tháo gỡ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận sự năng động của các cấp ngành khi duy trì liên tục lưới an sinh, không để xảy ra tình trạng gián đoạn quyền lợi của người dân khi thay đổi địa giới hành chính. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những thách thức: Tỷ lệ lao động phi chính thức lớn khiến BHXH tự nguyện thiếu bền vững; tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm vẫn phát sinh. Bên cạnh đó, áp lực chi phí khám chữa bệnh gia tăng đang đưa Cà Mau vào nhóm nguy cơ vượt dự toán.

Trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh tra các đơn vị nợ đọng bảo hiểm kéo dài và kiến nghị cần có cơ chế phân bổ dự toán linh hoạt hơn. Việc ưu tiên bảo vệ quyền lợi người dân và nâng cao năng lực dự báo, cũng được tỉnh Cà Mau tập trung nhằm phủ rộng và củng cố vững chắc lưới an sinh xã hội.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: Cà Mau Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm Y tế Bảo hiểm tự nguyện chính sách an sinh dự toán nợ đọng
Cảnh báo nguy hiểm từ ong vò vẽ: Một học sinh ở Cà Mau bị đốt hơn 70 vết

VOV.VN - Một vụ ong vò vẽ tấn công khiến học sinh 10 tuổi ở tỉnh Cà Mau rơi vào tình trạng nguy kịch đang tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của tai nạn ong đốt, nhất là trong mùa nắng nóng và tại những khu vực cây cối rậm rạp.

Ấn tượng ngày hội tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau

VOV.VN - Sáng 10/5, tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, sự kiện "Hương rừng U Minh năm 2026" đã chính thức khai mạc, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa và du lịch Cà Mau. Với hơn 1.500 người tham gia, ngày hội mang đến những trải nghiệm độc đáo như chạy xuyên rừng tràm, đua xuồng ba lá và giới thiệu sản vật OCOP.

Nhiều tuyến đường tại Cà Mau ngập sâu do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài

VOV.VN - Từ sáng ngày hôm nay 21/5, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều khu vực trũng, tuyến đường nội ô bị ngập sâu trong nước.

