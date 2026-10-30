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Bình gas phát nổ giữa đám cháy ở An Giang, 6 hộ dân bị thiệt hại

Thứ Sáu, 18:44, 30/10/2026
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VOV.VN - Ngày 30/10, Ban Chỉ huy Quân sự phường Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, đã huy động 75 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ phối hợp cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn xảy ra tại khóm Châu Long 7, khiến 6 hộ dân bị thiệt hại, ảnh hưởng về tài sản.

Hỏa hoạn tại An Giang, thiệt hại tài sản khoảng 1 tỷ đồng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h cùng ngày, người dân phát hiện lửa bốc lên từ căn nhà của ông Nguyễn Văn T. (SN 1963), tại hẻm Tổ 7, khóm Châu Long 7. Thời điểm xảy ra cháy, căn nhà khóa cửa bên ngoài, không có người bên trong. Trong lúc người dân tìm cách phá khóa để tiếp cận hiện trường, một bình gas lớn bất ngờ phát nổ khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan sang các hộ dân liền kề.

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An Giang huy động 75 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự tham gia chữa cháy.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Quân sự phường Châu Đốc đã nhanh chóng huy động 75 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia ứng phó, phối hợp cùng lực lượng công an và các lực lượng tại chỗ triển khai chữa cháy, ngăn chặn cháy lan.

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Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ phối hợp cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương tham gia chữa cháy.

Các lực lượng sử dụng máy bơm nước, vòi nước và phương tiện sẵn có để xử lý đám cháy, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân. Tổng cộng có 137 người thuộc lực lượng quân sự, công an và địa phương được huy động tham gia xử lý, khắc phục hậu quả vụ cháy.

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Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy.
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Thiệt hại về tài sản khoảng 1 tỷ đồng.

Vụ hỏa hoạn khiến căn nhà của ông Nguyễn Văn T. bị cháy toàn bộ, 5 hộ dân liền kề bị ảnh hưởng, trong đó có nhà bị cháy lan một phần, nhiều khu vực gác lửng, tầng trệt, vách tôn và phòng ở bị cháy xém, hư hỏng. Vụ cháy ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phạm Hải - CTV Phương Vũ/VOV-ĐBSCL
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