Một tàu cá bị cháy trên vùng biển Lâm Đồng

Vụ cháy xảy ra vào lúc 23h10 ngày 27/10. Trước đó, tàu cá BTh 89330 TS (Công suất 40CV, dài 10m) do ông Hà Tiên Tít làm thuyền trưởng, hành nghề câu, trên tàu 2 thuyền viên, khi tàu cá vừa xuất bến đến cửa cảng Phú Hải, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Phan Thiết, Bình Thuận cũ) thì bị kẹt dây ga dẫn đến chập điện cháy. Các lao động trên tàu đã kịp thời thoát thân an toàn.

Lực lượng chức năng kịp thời khống chế đám cháy (Ảnh: Biên phòng)

Lực lượng chức năng lai dắt tàu cá bị cháy. Clip: Biên phòng

Nhận tin báo, lực lượng biên phòng phối hợp Hải đội 2 tổ chức 2 xuồng, 1 ca nô cùng 20 cán bộ, chiến sĩ cơ động ra hiện trường khống chế đám cháy và lai dắt tàu cá về trước Trạm Kiểm soát biên phòng Phú Hải để tiếp tục xử lý.