English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một tàu cá bị cháy trên vùng biển Lâm Đồng

Thứ Tư, 08:17, 28/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngay sau khi xảy ra vụ cháy tàu cá tại khu vực cảng Phú Hải, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã phối hợp với Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng huy động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện khẩn trương tham gia chữa cháy, bảo vệ an toàn khu vực.

 

Vụ cháy xảy ra vào lúc 23h10 ngày 27/10. Trước đó, tàu cá BTh 89330 TS (Công suất 40CV, dài 10m) do ông Hà Tiên Tít làm thuyền trưởng, hành nghề câu, trên tàu 2 thuyền viên, khi tàu cá vừa xuất bến đến cửa cảng Phú Hải, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Phan Thiết, Bình Thuận cũ) thì bị kẹt dây ga dẫn đến chập điện cháy. Các lao động trên tàu đã kịp thời thoát thân an toàn.

mot tau ca bi chay tren vung bien lam Dong hinh anh 1
Lực lượng chức năng kịp thời khống chế đám cháy (Ảnh: Biên phòng)
Lực lượng chức năng lai dắt tàu cá bị cháy. Clip: Biên phòng

Nhận tin báo, lực lượng biên phòng phối hợp Hải đội 2 tổ chức 2 xuồng, 1 ca nô cùng 20 cán bộ, chiến sĩ cơ động ra hiện trường khống chế đám cháy và lai dắt tàu cá về trước Trạm Kiểm soát biên phòng Phú Hải để tiếp tục xử lý.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Biên phòng hỗ trợ khống chế đám cháy tàu cá ở Cà Mau
Biên phòng hỗ trợ khống chế đám cháy tàu cá ở Cà Mau

VOV.VN - Lực lượng Biên phòng tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ tàu cá bị cháy. Tuy nhiên, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Biên phòng hỗ trợ khống chế đám cháy tàu cá ở Cà Mau

Biên phòng hỗ trợ khống chế đám cháy tàu cá ở Cà Mau

VOV.VN - Lực lượng Biên phòng tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ tàu cá bị cháy. Tuy nhiên, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Cháy 2 tàu cá neo đậu tại âu thuyền ở Huế
Cháy 2 tàu cá neo đậu tại âu thuyền ở Huế

VOV.VN - Rạng sáng 26/8, hai tàu cá neo đậu tại khu vực âu thuyền thuộc tổ dân phố An Dương, phường Thuận An, thành phố Huế bất ngờ bốc cháy. Vụ hỏa hoạn khiến 2 tàu cá bị hư hỏng hoàn toàn.

Cháy 2 tàu cá neo đậu tại âu thuyền ở Huế

Cháy 2 tàu cá neo đậu tại âu thuyền ở Huế

VOV.VN - Rạng sáng 26/8, hai tàu cá neo đậu tại khu vực âu thuyền thuộc tổ dân phố An Dương, phường Thuận An, thành phố Huế bất ngờ bốc cháy. Vụ hỏa hoạn khiến 2 tàu cá bị hư hỏng hoàn toàn.

5 tàu cá bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng ở Nghệ An
5 tàu cá bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng ở Nghệ An

VOV.VN - Sáng 15/8, 5 tàu cá neo đậu tại khu vực neo đậu tàu cá thuộc thôn Tân An, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 6 tỷ đồng.

5 tàu cá bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng ở Nghệ An

5 tàu cá bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng ở Nghệ An

VOV.VN - Sáng 15/8, 5 tàu cá neo đậu tại khu vực neo đậu tàu cá thuộc thôn Tân An, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 6 tỷ đồng.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục