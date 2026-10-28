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Xe cháy ngùn ngụt trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ Tư, 18:44, 28/10/2026
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VOV.VN - Đang lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương hướng về miền Tây, xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đến địa phận xã Bình Đức (Tây Ninh), vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Khoảng 15h ngày 28/10, xe tải mang biển số Cần Thơ chạy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng về miền Tây. Khi đến gần nút giao Bến Lức, xã Bình Đức (Tây Ninh), tài xế phát hiện khói bốc lên từ phương tiện nên dừng vào làn khẩn cấp để kiểm tra.

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Hiện trường vụ cháy ô tô trên cao tốc. (Ảnh: An Huy)

Lúc này, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội. Tài xế dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện, tạo cột khói cao hàng chục mét.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã đến hiện trường, phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc dập lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế.

Vụ hỏa hoạn khiến xe tải bị thiêu rụi. Sự cố cũng khiến giao thông qua khu vực ùn ứ, nhiều tài xế phải chọn quốc lộ 1 thay vì cao tốc để di chuyển.

Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân sự cố. 

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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