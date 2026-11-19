Kết quả trên được công bố tại Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2026, do Bộ Công an tổ chức ngày 19/11 tại Trung tâm Chỉ huy Công an TP Đồng Nai. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo kết quả đánh giá, ngoài 28 đơn vị xếp loại xuất sắc, có 48 đơn vị xếp loại tốt và 4 đơn vị xếp loại khá. Không có đơn vị nào bị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Năm nay cũng là năm đầu tiên Bộ Công an thí điểm đánh giá chỉ số cải cách hành chính đối với các học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện và doanh nghiệp trực thuộc Bộ. Kết quả, 14 đơn vị tham gia thí điểm đạt chỉ số cải cách hành chính trung bình 83,76%.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân phải bảo đảm thực chất, khách quan, minh bạch, không chạy theo điểm số hay làm đẹp báo cáo. Kết quả đánh giá phải phản ánh đúng thực tế và trở thành động lực thúc đẩy cải cách.

Dịp này, Bộ Công an tôn vinh 18 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số công tác đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính; đồng thời công nhận 17 sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ của Công an 14 tỉnh, thành phố.

Tìm hiểu các mô hình chuyển đổi số của công an Đồng Nai

Bên lề hội nghị, Công an các địa phương trưng bày, giới thiệu nhiều mô hình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác chuyên môn và cải cách hành

Tại TP Đồng Nai, Công an thành phố đẩy mạnh kết nối, khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành phiên bản 3.0 đến 100% đơn vị, địa phương.

Nhiều mô hình ứng dụng AI tại cơ sở như “AI Trợ lý pháp luật” của Công an phường Long Thành, “Đại úy Sen Vàng” của Công an phường Trảng Bom và Chatbot CSGT cũng góp phần hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ xử lý công việc, tuyên truyền pháp luật và giải đáp thông tin cho người dân.