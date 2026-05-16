  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lực lượng biên phòng cứu hộ 4 ngư dân trên vùng biển Cô Tô

Thứ Bảy, 16:58, 16/05/2026
VOV.VN - 4 ngư dân trên tàu cá bị trôi dạt được lực lượng biên phòng cứu hộ kịp thời trên vùng biển Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. 

Khoảng 7h ngày 16/5, Đồn Biên phòng Thanh Lân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) nhận được tin báo của ông Ngô Văn Ph. (SN 1970, trú tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, là chủ tàu cá QN-43566-TS) về việc phương tiện bị hỏng máy trôi dạt trên biển.

Lúc này tàu đang trong hành trình từ vùng biển Thanh Lân, đặc khu Cô Tô về hướng đặc khu Vân Đồn thì gặp sóng to gió lớn. Đi cùng trên tàu có 3 thuyền viên khác, đều trú tại tỉnh Quảng Ninh. 

Đội cứu hộ Đồn Biên phòng Thanh Lân tiếp cận cứu hộ tàu cá bị trôi dạt

Đồn Biên phòng Thanh Lân đã khẩn trương tổ chức đội cứu hộ gồm 6 cán bộ chiến sĩ do Trung tá Đào Văn Xuân, Phó Đồn Trưởng phụ trách, điều khiển xuồng máy tiến hành tìm kiếm ngư dân. Đến khoảng 8h30, đội tìm kiếm cứu hộ tìm thấy tàu bị nạn đang trôi dạt tại khu vực vùng biển Thanh Lân, đặc khu Cô Tô tiến hành cứu hộ 4 người trên tàu an toàn; Phương tiện bị hỏng máy trôi dạt vào bãi biển khu vực Đầu Châu, Thanh Lân.

Ngư dân được thăm khám và chăm sóc sức khoẻ

Các ngư dân được lực lượng biên phòng đưa về Trạm Kiểm soát Biên phòng Chiến Thắng, phối hợp Trạm Y tế Thanh Lân kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Hiện tại tình trạng sức khoẻ và tinh thần của 4 ngư dân đều ổn định.

CTV/VOV-Đông Bắc
Cấp cứu kịp thời 2 ngư dân bị giảm áp ở đảo Song Tử Tây
VOV.VN - Ngày 29/4, bệnh xá đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa), tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận, cấp cứu hai ngư dân bị giảm áp do lặn sâu khi đang khai thác hải sản trên khu vực quần đảo Trường Sa.

Vùng 4 Hải quân bàn giao ngư dân được cứu chữa tại đảo Song Tử Tây cho gia đình
VOV.VN - Sáng 24/4, tại phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao ngư dân Nguyễn Văn Quán cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Cấp cứu kịp thời ngư dân bị đột quỵ ở vùng biển Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng
VOV.VN - Tàu SAR 631 của Trung tâm phối hợp, tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đóng tại thành phố Đà Nẵng cùng ê kíp y, bác sĩ vừa cứu thành công 1 ngư dân bị đột quỵ não khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa.

