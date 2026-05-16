Lực lượng biên phòng cứu hộ 4 ngư dân trên vùng biển Cô Tô

Khoảng 7h ngày 16/5, Đồn Biên phòng Thanh Lân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) nhận được tin báo của ông Ngô Văn Ph. (SN 1970, trú tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, là chủ tàu cá QN-43566-TS) về việc phương tiện bị hỏng máy trôi dạt trên biển.

Lúc này tàu đang trong hành trình từ vùng biển Thanh Lân, đặc khu Cô Tô về hướng đặc khu Vân Đồn thì gặp sóng to gió lớn. Đi cùng trên tàu có 3 thuyền viên khác, đều trú tại tỉnh Quảng Ninh.

Đội cứu hộ Đồn Biên phòng Thanh Lân tiếp cận cứu hộ tàu cá bị trôi dạt

Đồn Biên phòng Thanh Lân đã khẩn trương tổ chức đội cứu hộ gồm 6 cán bộ chiến sĩ do Trung tá Đào Văn Xuân, Phó Đồn Trưởng phụ trách, điều khiển xuồng máy tiến hành tìm kiếm ngư dân. Đến khoảng 8h30, đội tìm kiếm cứu hộ tìm thấy tàu bị nạn đang trôi dạt tại khu vực vùng biển Thanh Lân, đặc khu Cô Tô tiến hành cứu hộ 4 người trên tàu an toàn; Phương tiện bị hỏng máy trôi dạt vào bãi biển khu vực Đầu Châu, Thanh Lân.

Ngư dân được thăm khám và chăm sóc sức khoẻ

Các ngư dân được lực lượng biên phòng đưa về Trạm Kiểm soát Biên phòng Chiến Thắng, phối hợp Trạm Y tế Thanh Lân kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Hiện tại tình trạng sức khoẻ và tinh thần của 4 ngư dân đều ổn định.