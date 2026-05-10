中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chìm tàu cá, 4 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên vùng biển gần đặc khu Cô Tô

Chủ Nhật, 09:27, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau nhiều giờ trôi dạt trên vùng biển gần đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cả 4 ngư dân trong vụ chìm tàu cá đã được lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tìm thấy và đưa vào bờ an toàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 8/5, ông Nguyễn Văn Tùng (SN 1968, trú khu 4, đặc khu Cô Tô) điều khiển tàu cá chở theo anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2001, quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa), anh Lê Văn Út (SN 1990, quê TP Cần Thơ) và ông Lê Văn Bền (SN 1968, quê Ninh Bình) ra khu vực phía Tây Nam đảo Hạ Mai – Cô Tô để khai thác hải sản.

chim tau ca, 4 ngu dan troi dat nhieu gio tren vung bien gan dac khu co to hinh anh 1
Ông Lê Văn Bền được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Phường Cửa Ông).

Khi phương tiện hoạt động cách bờ khoảng 7 hải lý, thời tiết bất ngờ chuyển xấu, sóng lớn đánh mạnh khiến con tàu bị chìm. Trong tình huống nguy cấp, ba ngư dân bám được vào một phao xốp nổi trên biển, riêng ông Lê Văn Bền trôi dạt trên một phao khác, lênh đênh giữa biển chờ cứu nạn.

chim tau ca, 4 ngu dan troi dat nhieu gio tren vung bien gan dac khu co to hinh anh 2
Sau nhiều giờ lênh đênh trôi dạt trên biển, cả 4 ngư dân đã được Lực lượng CSGT Thủy, tỉnh Quảng Ninh và ngư dân tìm kiếm và đưa về bờ an toàn

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh lập tức huy động 3 xuồng cứu hộ cùng 12 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng và ngư dân tổ chức tìm kiếm người mất tích. Đến chiều tối 9/5, tại khu vực biển Thượng Mai, cách bờ khoảng 35 hải lý, lực lượng chức năng phối hợp cùng ngư dân Phùng Văn Vĩnh (SN 1979, trú phường Phong Cốc), chủ tàu cá QN-09083-TS, đã tìm thấy ông Lê Văn Bền trong tình trạng kiệt sức nhưng còn tỉnh táo. Trước đó, sau khoảng 3 giờ gặp nạn, ông Tùng cùng anh Hùng và anh Út đã được một tàu cá của ngư dân phát hiện, cứu vớt an toàn, sức khỏe ổn định.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tag: quảng ninh ngư dân cô tô
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cấp cứu kịp thời 2 ngư dân bị giảm áp ở đảo Song Tử Tây
Cấp cứu kịp thời 2 ngư dân bị giảm áp ở đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Ngày 29/4, bệnh xá đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa), tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận, cấp cứu hai ngư dân bị giảm áp do lặn sâu khi đang khai thác hải sản trên khu vực quần đảo Trường Sa.

Cấp cứu kịp thời 2 ngư dân bị giảm áp ở đảo Song Tử Tây

Cấp cứu kịp thời 2 ngư dân bị giảm áp ở đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Ngày 29/4, bệnh xá đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa), tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận, cấp cứu hai ngư dân bị giảm áp do lặn sâu khi đang khai thác hải sản trên khu vực quần đảo Trường Sa.

Vùng 4 Hải quân bàn giao ngư dân được cứu chữa tại đảo Song Tử Tây cho gia đình
Vùng 4 Hải quân bàn giao ngư dân được cứu chữa tại đảo Song Tử Tây cho gia đình

VOV.VN - Sáng 24/4, tại phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao ngư dân Nguyễn Văn Quán cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Vùng 4 Hải quân bàn giao ngư dân được cứu chữa tại đảo Song Tử Tây cho gia đình

Vùng 4 Hải quân bàn giao ngư dân được cứu chữa tại đảo Song Tử Tây cho gia đình

VOV.VN - Sáng 24/4, tại phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao ngư dân Nguyễn Văn Quán cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ngư dân bị tai nạn lao động được cứu chữa kịp thời tại đảo Song Tử Tây
Ngư dân bị tai nạn lao động được cứu chữa kịp thời tại đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Ngày 23/3, Bệnh xá tại đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa) đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một ngư dân bị tai nạn lao động trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

Ngư dân bị tai nạn lao động được cứu chữa kịp thời tại đảo Song Tử Tây

Ngư dân bị tai nạn lao động được cứu chữa kịp thời tại đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Ngày 23/3, Bệnh xá tại đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa) đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một ngư dân bị tai nạn lao động trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục