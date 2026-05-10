Chìm tàu cá, 4 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên vùng biển gần đặc khu Cô Tô

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 8/5, ông Nguyễn Văn Tùng (SN 1968, trú khu 4, đặc khu Cô Tô) điều khiển tàu cá chở theo anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2001, quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa), anh Lê Văn Út (SN 1990, quê TP Cần Thơ) và ông Lê Văn Bền (SN 1968, quê Ninh Bình) ra khu vực phía Tây Nam đảo Hạ Mai – Cô Tô để khai thác hải sản.

Ông Lê Văn Bền được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Phường Cửa Ông).

Khi phương tiện hoạt động cách bờ khoảng 7 hải lý, thời tiết bất ngờ chuyển xấu, sóng lớn đánh mạnh khiến con tàu bị chìm. Trong tình huống nguy cấp, ba ngư dân bám được vào một phao xốp nổi trên biển, riêng ông Lê Văn Bền trôi dạt trên một phao khác, lênh đênh giữa biển chờ cứu nạn.

Sau nhiều giờ lênh đênh trôi dạt trên biển, cả 4 ngư dân đã được Lực lượng CSGT Thủy, tỉnh Quảng Ninh và ngư dân tìm kiếm và đưa về bờ an toàn

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh lập tức huy động 3 xuồng cứu hộ cùng 12 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng và ngư dân tổ chức tìm kiếm người mất tích. Đến chiều tối 9/5, tại khu vực biển Thượng Mai, cách bờ khoảng 35 hải lý, lực lượng chức năng phối hợp cùng ngư dân Phùng Văn Vĩnh (SN 1979, trú phường Phong Cốc), chủ tàu cá QN-09083-TS, đã tìm thấy ông Lê Văn Bền trong tình trạng kiệt sức nhưng còn tỉnh táo. Trước đó, sau khoảng 3 giờ gặp nạn, ông Tùng cùng anh Hùng và anh Út đã được một tàu cá của ngư dân phát hiện, cứu vớt an toàn, sức khỏe ổn định.