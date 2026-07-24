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Bộ GD&ĐT yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn trường học

Thứ Sáu, 17:41, 24/07/2026
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VOV.VN - Trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công điện yêu cầu các Sở GD&ĐT tổ chức trực ban 24/24 giờ, chủ động phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất trường học.

Ngày 24/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công điện số 1502/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố về việc chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất.

Công điện được ban hành trong bối cảnh thời gian gần đây, nhiều tỉnh khu vực miền núi phía Bắc xảy ra các đợt mưa lớn kéo dài, gây lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Nhiều địa phương như Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Quảng Ninh đã ghi nhận các điểm sạt lở, ngập úng, chia cắt giao thông, tác động đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân, trong đó có học sinh, giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục.

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Công điện khẩn của Bộ GD&ĐT: Ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm an toàn trường học trước mưa lũ (ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời gian tới, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Riêng khu vực trung du và miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.

Bộ GD&ĐT nhận định diễn biến thời tiết còn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của học sinh, giáo viên, nhân viên; đồng thời có thể gây thiệt hại đối với cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục.

Trước tình hình trên, nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất gây ra, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, các địa phương phải tổ chức trực ban, ứng trực 24/24 giờ; chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, sạt lở đất; duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền địa phương, cơ quan khí tượng thủy văn, lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an toàn đối với người, cơ sở vật chất, tài sản và trang thiết bị dạy học. Trong trường hợp cần thiết, phải kịp thời di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, bàn ghế và các tài sản khác đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT yêu cầu không tổ chức các hoạt động giáo dục, sinh hoạt hè, trải nghiệm hoặc các hoạt động tập trung đông người tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lụt hoặc mất an toàn.

Các cơ sở giáo dục cần tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc quản lý, nhắc nhở học sinh trong thời gian nghỉ hè, bảo đảm an toàn, không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

Đối với các địa phương, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong thời gian qua, Bộ GD&ĐT yêu cầu khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả; vệ sinh, tiêu độc, khử khuẩn trường lớp; sửa chữa cơ sở vật chất, kiểm tra và bảo đảm an toàn hệ thống điện, nước, trang thiết bị dạy học trước khi tổ chức các hoạt động giáo dục trở lại.

Cùng với đó, các đơn vị cần thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai; thường xuyên cập nhật tình hình, thống kê, đánh giá thiệt hại và chủ động đề xuất phương án khắc phục.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT kịp thời báo cáo UBND cấp tỉnh để chỉ đạo, hỗ trợ xử lý; đồng thời gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

 

Thu Hằng/VOV.VN
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