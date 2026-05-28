English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bổ nhiệm PGS.TS Trần Xuân Trường làm Hiệu trưởng Trường đại học Mỏ - Địa chất

Thứ Năm, 11:02, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Trần Xuân Trường giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Mỏ - Địa chất.

PGS.TS Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy Trường đại học Mỏ - Địa chất, vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Nhà trường theo Quyết định số 1299/QĐ-BGDĐT ngày 22/5/2026 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

bo nhiem pgs.ts tran xuan truong lam hieu truong truong dai hoc mo - Dia chat hinh anh 1
PGS.TS Trần Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất giữ chức vụ Hiệu trưởng Nhà trường, thời hạn giữ chức vụ 5 năm

Việc bổ nhiệm nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW, đồng thời bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển trong mô hình quản trị đại học công lập theo quy định của Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) năm 2025.

PGS.TS Trần Xuân Trường sinh năm 1975, là cựu sinh viên ngành Trắc địa của Trường đại học Mỏ - Địa chất khóa 1993-1998. Sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại Trường với vai trò giảng viên, đồng thời hoàn thành chương trình thạc sĩ tại đây. Tiếp đó, ông theo học và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Khoa học Trái đất, Vũ trụ và Môi trường tại Université Grenoble Alpes (Cộng hòa Pháp).

Trong quá trình công tác, PGS.TS Trần Xuân Trường đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường và Bí thư Đảng ủy Trường đại học Mỏ - Địa chất.

Việc được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

gd1.jpg

Giáo dục đại học Việt Nam: Nhân sự mới, kỳ vọng mới

VOV.VN - Việc các cơ sở giáo dục Đại học nhất thể hóa chức danh Hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy khẳng định vai trò tiên phong của Đảng trong lĩnh vực giáo dục đại học đồng thời thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng vào sự đổi mới mạnh mẽ của giáo dục đại học.

Thu Hằng/VOV.VN
Tag: Trường Mỏ - Địa chất bổ nhiệm Hiệu trưởng PGS.TS Trần Xuân Trường Bộ GD-ĐT giáo dục đại học
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tiến sĩ Mai Minh Nhật giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt
Tiến sĩ Mai Minh Nhật giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Mai Minh Nhật giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt.

Tiến sĩ Mai Minh Nhật giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt

Tiến sĩ Mai Minh Nhật giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Mai Minh Nhật giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt.

GS.TS Lê Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội
GS.TS Lê Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành quyết định số 1288/ QĐ-BGDDT về việc bổ nhiệm GS.TS.NGƯT Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

GS.TS Lê Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội

GS.TS Lê Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành quyết định số 1288/ QĐ-BGDDT về việc bổ nhiệm GS.TS.NGƯT Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đại học Bách khoa Hà Nội tìm cách bảo tồn gìn giữ biểu tượng cổng Parabol
Đại học Bách khoa Hà Nội tìm cách bảo tồn gìn giữ biểu tượng cổng Parabol

VOV.VN - Những ngày qua, thông tin cổng Parabol – biểu tượng gắn liền với Đại học Bách khoa Hà Nội  có thể nằm trong diện giải tỏa để phục vụ dự án mở rộng đường Giải Phóng đã khiến nhiều sinh viên, cựu sinh viên bày tỏ sự tiếc nuối. Theo phương án quy hoạch, phần đất của nhà trường có thể bị thu hẹp đến sát nhà C9.

Đại học Bách khoa Hà Nội tìm cách bảo tồn gìn giữ biểu tượng cổng Parabol

Đại học Bách khoa Hà Nội tìm cách bảo tồn gìn giữ biểu tượng cổng Parabol

VOV.VN - Những ngày qua, thông tin cổng Parabol – biểu tượng gắn liền với Đại học Bách khoa Hà Nội  có thể nằm trong diện giải tỏa để phục vụ dự án mở rộng đường Giải Phóng đã khiến nhiều sinh viên, cựu sinh viên bày tỏ sự tiếc nuối. Theo phương án quy hoạch, phần đất của nhà trường có thể bị thu hẹp đến sát nhà C9.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục