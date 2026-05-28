Bổ nhiệm PGS.TS Trần Xuân Trường làm Hiệu trưởng Trường đại học Mỏ - Địa chất

PGS.TS Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy Trường đại học Mỏ - Địa chất, vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Nhà trường theo Quyết định số 1299/QĐ-BGDĐT ngày 22/5/2026 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Việc bổ nhiệm nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW, đồng thời bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển trong mô hình quản trị đại học công lập theo quy định của Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) năm 2025.

PGS.TS Trần Xuân Trường sinh năm 1975, là cựu sinh viên ngành Trắc địa của Trường đại học Mỏ - Địa chất khóa 1993-1998. Sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại Trường với vai trò giảng viên, đồng thời hoàn thành chương trình thạc sĩ tại đây. Tiếp đó, ông theo học và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Khoa học Trái đất, Vũ trụ và Môi trường tại Université Grenoble Alpes (Cộng hòa Pháp).

Trong quá trình công tác, PGS.TS Trần Xuân Trường đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường và Bí thư Đảng ủy Trường đại học Mỏ - Địa chất.

Việc được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.