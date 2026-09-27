Bộ Tư lệnh TP.HCM gặp mặt gia đình cán bộ, chiến sĩ Đội K74

Ngày 27/9, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức gặp mặt thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng tăng cường, nhằm giúp gia đình hiểu rõ hơn về môi trường công tác, sinh hoạt, qua đó tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh: công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ đặc biệt, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi thông tin được xác minh không chỉ là kết quả của lao động bền bỉ, mà còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đưa những người con đã hy sinh trở về với gia đình, quê hương.

Quang cảnh buổi gặp mặt thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 tại Bộ Tư lệnh TP.HCM

Ông khẳng định, phía sau sự yên tâm công tác của cán bộ, chiến sĩ là sự hy sinh thầm lặng của gia đình - những người luôn là hậu phương vững chắc, sẻ chia và động viên trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, nắm bắt tâm tư, kịp thời hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và gia đình; qua đó giúp lực lượng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Buổi gặp mặt giúp gia đình hiểu rõ hơn về môi trường, tính chất và sự thầm lặng của nhiệm vụ mà các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện

Đối với Đội K74, ông yêu cầu tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần tận tâm, thận trọng, khoa học và chính xác; mỗi dấu tích, mỗi thông tin đều phải được trân trọng và xử lý nghiêm túc, tuyệt đối không chủ quan, nóng vội.

Thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM tin tưởng, với sự đồng hành của gia đình và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, Đội K74 sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình, khép lại những chờ đợi kéo dài qua nhiều thế hệ.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã trao quà động viên 37 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Đội K74 và đại diện thân nhân gia đình.

Nghe giới thiệu về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hiện trường Công viên Lê Thị Riêng