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Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát an toàn giao thông tại các khu công nghiệp

Thứ Sáu, 15:30, 02/10/2026
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VOV.VN - Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường địa phương, đặc biệt tại các khu công nghiệp, sau vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Hải Phòng.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ trên cả nước rà soát, kịp thời xử lý những bất cập về tổ chức giao thông và an toàn giao thông, trong đó tập trung vào các khu công nghiệp, nơi có đông người lao động và phương tiện vận tải hoạt động.

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Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát an toàn giao thông tại các khu công nghiệp. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam được giao chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ và đơn vị liên quan kiểm tra việc tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ thuộc phạm vi quản lý theo hướng hợp lý, khoa học. Những bất cập phát hiện trong quá trình rà soát phải được xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị quản lý, khai thác đường bộ cùng chính quyền cấp xã rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý.

Trong đó, các khu công nghiệp được yêu cầu đặc biệt chú ý do tập trung đông người lao động và nhiều phương tiện vận tải. Các đơn vị phải chủ động nhận diện những nguy cơ mất an toàn, nhất là khi lưu thông vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi, nhằm phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông.

Yêu cầu trên được đưa ra sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Khu công nghiệp An Dương, Hải Phòng.

Khoảng 1h25 ngày 26/9, trên đường dọc số 2, Khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, một xe mô tô mang biển kiểm soát 26A-886.50 chở 3 người đã va chạm với phía sau ô tô mang biển kiểm soát 19H-130.92 đang đỗ sát lề đường. Cả 3 người trên xe mô tô tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng đã cử lực lượng tới hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, trích xuất camera và phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo về hiện trạng tuyến đường, mặt đường tại Khu công nghiệp An Dương khá rộng nhưng chưa có gờ giảm tốc, trong khi hệ thống chiếu sáng chưa bảo đảm khả năng quan sát vào ban đêm. Đáng chú ý, hệ thống đèn trên tuyến tắt vào khoảng 4h sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Từ vụ việc này, Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra tổ chức giao thông tại những khu vực tập trung đông người lao động và phương tiện vận tải, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các điểm bất cập có nguy cơ dẫn tới tai nạn.

Phi Long/VOV.VN
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