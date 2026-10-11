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Bộ Y tế chỉ đạo xử lý vụ 18 người nhập viện sau ăn bánh mì

Chủ Nhật, 09:03, 11/10/2026
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VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 18 người nhập viện sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi, truy xuất nguyên liệu và xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vừa có công văn gửi gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó ngày 10/10, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin trên địa bàn phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 18 trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn. Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và lần lượt được đưa đến các cơ sở khám, chữa bệnh để điều trị.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng của tình trạng ngộ độc thực phẩm đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

bo y te chi dao xu ly vu 18 nguoi nhap vien sau an banh mi hinh anh 1
Bộ Y tế chỉ đạo xử lý vụ 18 người nhập viện sau ăn bánh mì

Thông báo cho cộng đồng tại khu vực xảy ra ngộ độc, bất kỳ ai nếu có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan đến vụ ngộ độc thì cần báo ngay cho cơ sở khám chữa bệnh, trạm y tế xã/phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh bảo cho cộng đồng.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm. Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa trọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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