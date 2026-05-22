Bộ Y tế chỉ ra 4 điểm bất thường của đợt dịch Ebola khiến hơn 130 người tử vong

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo và Uganda, sáng 22/5, Bộ Y tế tổ chức họp trực tuyến về công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các đơn vị dự phòng trực thuộc Bộ, Sở Y tế các địa phương. Tại đây, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, dịch bệnh Ebola đang có diễn biến phức tạp tại 2 quốc gia CHDC Congo và Uganda vì thế Việt Nam không nên chủ quan.

Ebola gây tử vong cao nhưng nguy cơ xâm nhập Việt Nam ở mức thấp

Thông tin tại cuộc họp, TS.BS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, Ebola là một bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm (bệnh truyền nhiễm nhóm A), có khả năng lây lan rất nhanh và tỷ lệ tử vong cao, có thể tới 90%.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tình hình dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo và Uganda diễn biến phức tạp. Cụ thể, tại Congo, ngày 5/5, WHO ghi nhận 4 nhân viên y tế tại tỉnh Ituri tử vong, đến ngày 15/5, xác nhận nguyên nhân tử vong là do nhiễm bệnh Rbola do chủng virus Bundibugyo.

Theo WHO, dịch bệnh Ebola tại Congo và Uganda diễn biến phức tạp (Ảnh: Adobe iStock).

Tính đến ngày 18/5, số trường hợp mắc và tử vong tiếp tục gia tăng lên 516 ca nghi nhiễm, trong đó có 131 ca tử vong. Đây là đợt bùng phát dịch Ebola thứ 17 tại Congo kể từ năm 1976.

Ngày 17/5, WHO công bố dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo tại Congo và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Theo TS Hoàng Minh Đức, có 4 đặc điểm bất thường của đợt dịch lần này:

Thứ nhất, có các chùm ca bệnh tử vong bất thường trong cộng đồng với các triệu chứng của bệnh Ebola do chủng virus Bundibugyo.

Thứ hai, chưa chắc chắn về số lượng người nhiễm bệnh thực sự, phạm vi lây lan và mối liên quan dịch tễ.

Thứ ba, tỷ lệ mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính cao (8/13 trường hợp dương tính thu thập ở nhiều khu vực khác nhau).

Thứ tư, đã ghi nhận có sự lây lan sang các nước có chung đường biên giới. Nguy cơ dịch Ebola xâm nhập vào nước ta?

"WHO đánh giá nguy cơ dịch bệnh đối với sức khỏe cộng đồng gây ra do dịch bệnh tại Congo và Uganda lần này ở mức cao ở phạm vi quốc gia bị ảnh hưởng và khu vực và ở mức thấp trên phạm vi toàn cầu trong đó có Việt Nam", TS Đức thông tin.

Quang cảnh cuộc họp về công tác giám sát, phòng chống bệnh do virus Ebola của Bộ Y tế tổ chức trong sáng 22/5.

Chưa có vaccine, thuốc điều trị đặc hiệu với chủng mới

Theo Bộ Y tế, đến ngày 21/5, Việt Nam chưa từng ghi nhận trường hợp bệnh Ebola. Nguy cơ dịch Ebola xâm nhập vào nước ta từ Congo và Uganda là thấp, tuy nhiên không loại trừ nguy cơ lây lan dịch bệnh thông qua hành khách nhập cảnh trở về từ Congo, Uganda, quốc gia khu vực có dịch bệnh vào Việt Nam.

Theo Cục Phòng bệnh, virus Ebola lây truyền sang người từ động vật hoang dã như dơi ăn quả, nhím và các loài linh trưởng không phải người và lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, nội tạng hoặc các dịch cơ thể khác của người nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với các bề mặt và vật dụng (như chăn ga gối đệm, quần áo) bị nhiễm bẩn bởi các dịch này.

Bệnh Ebola có 6 chủng, trong đó có 3 chủng phổ biến nhất gồm chủng virus Ebola, chủng virus Sudan và chủng virus Bundibugyo. Chủng Bundibugyo được xác định là virus gây nên đợt dịch bệnh này tại Congo và Uganda.

Hiện nay, chỉ có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh Ebola do chủng Ebola, chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu bệnh gây ra bởi các chủng khác.

Cục trưởng Hoàng Minh Đức cho hay, ngay khi tiếp nhận thông tin về việc WHO tuyên bố dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo của virus Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế ngày 17/5/2026, Cục Phòng bệnh đã ban hành thông tin báo chí về tình hình dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo và Uganda gửi các cơ quan báo đài để khuyến cáo người dân để người dân chủ động phòng chống dịch bệnh và tránh gây hoang mang.

Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chỉ đạo Cục Phòng bệnh chủ động phối hợp với WHO tại Việt Nam rà soát toàn bộ thông tin liên quan đến dịch bệnh, những đối tượng nguy cơ, các hướng dẫn về phòng chống, điều trị và xử lý thi hài liên quan đến Ebola nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát năng lực ứng phó với dịch bệnh. Cục Khám chữa bệnh sớm ban hành văn bản chỉ đạo các bệnh viện triển khai công tác phòng chống dịch.

Tại các cửa khẩu, Thứ trưởng đề nghị rà soát hành khách trở về từ vùng nguy cơ, với những trường hợp đang trong thời gian ủ bệnh phải có khuyến cáo để địa phương theo dõi, giám sát.

Cục trưởng Hoàng Minh Đức cho biết thêm, hiện tại một số Viện đầu ngành của Bộ Y tế như Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đã có đầy đủ trang thiết bị, nhân lực, phòng an toàn sinh học cấp III để xét nghiệm giải trình tự gen và Realtime PCR chẩn đoán xác định virus Ebola. Hiện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đã đặt mua sinh phẩm chẩn đoán đặc hiệu theo hướng dẫn của WHO, dự kiến 7-10 ngày tới sẽ đến Việt Nam.