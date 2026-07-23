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Bộ Y tế lên tiếng về vụ việc hành hung nhân viên y tế tại Hải Phòng

Thứ Năm, 11:01, 23/07/2026
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VOV.VN - Sau vụ việc tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương (TP.Hải Phòng), Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự trong bệnh viện, ảnh hưởng tiêu cực đến người bệnh cũng như hoạt động khám, chữa bệnh.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh và video về nữ điều dưỡng trưởng khoa thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương (TP. Hải Phòng) bị một nhóm người hành hung trong bệnh viện và nhà riêng, dẫn đến phải nhập viện.

Theo đoạn video lan truyền trên mạng, khoảng 16h24 ngày 21/7, nữ điều dưỡng và một nhóm người đã cãi lộn, xô xát tại phòng làm việc của nữ điều dưỡng trong Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Đến 18h15 cùng ngày (21/7), nhóm người tiếp tục đến nhà riêng của nữ điều dưỡng cãi vã, xô xát.

Trao đổi về sự việc trên, TS.BS Lê Quang Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cho biết, bệnh viện đang tiến hành xác minh vụ việc nữ điều dưỡng trưởng Khoa Thần kinh bị hành hung. Theo ông, hiện sức khỏe của nữ điều dưỡng đã ổn định. Về quá trình xử lý, ông Đức cho biết bệnh viện đã trình báo cơ quan công an.

"Hiện lực lượng công an đang vào cuộc xác minh nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định. Hiện bệnh viện đang làm việc với các bên liên quan để làm rõ sự việc và sẽ cung cấp thông tin khi có báo cáo chính thức", TS.BS Đức thông tin.

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Nữ điều dưỡng đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: MXH)

Liên quan đến vụ việc, sáng 23/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế thành phố Hải Phòng về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Cục nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự trong bệnh viện, ảnh hưởng tiêu cực đến người bệnh cũng như hoạt động khám, chữa bệnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tập trung chỉ đạo, tiếp tục tập trung điều trị kịp thời cho Điều dưỡng bị thương. Chủ động xác minh, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường hơn nữa việc bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tập trung các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp mất an ninh trật tự, trong đó có thiết lập và duy trì hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và thực hiện các giải pháp theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15.

Đồng thời, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bên cạnh đó, đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo, triển khai các nội dung trên, kịp thời báo cáo kịp thời về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền.

Linh Thương/VOV.VN
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