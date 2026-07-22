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Y tế Cần Thơ sẽ triển khai Kiosk tự phục vụ khám chữa bệnh cho người dân

Thứ Tư, 21:14, 22/07/2026
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VOV.VN - Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết sẽ triển khai các Kiosk tự phục vụ khám chữa bệnh cho người dân và triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố.

6 tháng đầu năm 2026, ngành y tế TP Cần Thơ triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp hệ thống y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ y tế cho người dân sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

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Quang cảnh Hội nghị

Cụ thể, Sở Y tế TP Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính  nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh. Sơ bộ 6 tháng đầu năm toàn thành phố tiếp nhận khoảng 5,6 triệu lượt khám (giảm khoảng 27.000 lượt so  cùng kỳ), trong đó công lập (bao gồm cơ sở tuyến trung ương/thuộc bộ ngành) chiếm khoảng 76,6%, ngoài công lập chiếm khoảng 23,4%, Trạm Y tế các xã/phường chiếm khoảng 12,2%.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đã ban hành Đề án triển khai Cấp cứu ngoại viện giai  đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố; đồng thời trình UBND thành phố xem xét tham gia triển khai thí điểm và phê duyệt Đề án cấp cứu ngoại viện giai đoạn  2026-2030 theo Công văn số 826 ngày 06/02/2026 của Bộ Y tế; Phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến y tế tổ chức Hội thảo hợp tác nâng cao năng  lực quản trị vận hành bệnh viện hiện đại cho gần 200 học viên tham dự với sự chia  sẻ của các chuyên gia quốc tế. Hiện nay, Sở Y tế đang khẩn trương triển khai xây dựng Đề án phẫu thuật tim hở ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai, thành lập Trung tâm cấp cứu 115 và khoa Tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành và triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành y tế giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, thời gian tới, Sở tiếp tục triển khai hoạt động tại 15 Phòng khám Bác sĩ gia đình; rà soát, hoàn thiện ban hành Kế hoạch triển khai mô hình cơ sở khám, chữa bệnh Y học gia đình; phối hợp Công ty cổ phần One Medic triển khai thí điểm Mô hình tầm soát và quản lý Bệnh Tim mạch ứng dụng AI tại 10 Trạm Y tế trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, tiếp tục triển khai các Kiosk tự phục vụ khám chữa bệnh cho người dân (tính đến ngày 31/5/2026 có 16 Bệnh viện, Trung tâm Y tế khu vực trên địa bàn triển khai Kiosk).

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Ông Trần Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đề nghị Ban giám đốc Sở quan tâm, theo sát hơn nữa các đơn vị phụ trách. Sở cũng cần theo dõi sát chương trình hoạt động của UBND thành phố để hoàn thành các nội dung đã đăng ký với UBND thành phố, cụ thể là 4 đề án nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng; phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện; phát triển y tế chuyên sâu; thành lập bệnh viện Lão khoa. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong báo cáo về công tác khám, chữa bệnh; tiếp tục phát triển kỹ thuật chuyên sâu; nâng cao năng lực cấp cứu điều trị; nâng cao sự hài lòng của người dân…

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Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
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