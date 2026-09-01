Bộ Y tế yêu cầu dồn toàn lực cứu chữa các nạn nhân vụ lật xe khách tại Gia Lai

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn hoả tốc gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, Bệnh viện Chợ Rẫy tập trung cứu chữa cho các nạn nhân bị tai nạn trong vụ lật xe khách từ TP.HCM về Gia Lai làm 4 người tử vong.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tuyến đường ở Gia Lai chưa được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác, sử dụng.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 31/8 trên tuyến đường tránh phía Đông, theo hướng về ngã ba Hàm Rồng (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát, BKS 50E-449.XX, chạy theo hướng từ Hàm Rồng đi Đak Đoa, xe bị lật nghiêng.

Báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Gia Lai vụ tai nạn làm 4 người tử vong, 20 nạn nhân bị thương, các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, trong đó có 1 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, 1 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Một trong số nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ đạo các đơn vị tập trung tối đa lực lượng y bác sỹ, thuốc, thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu thiệt hại do vụ tai nạn.

Thứ 2, phối hợp chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu hoặc chuyển nạn nhân đến Bệnh viện cấp chuyên sâu kịp thời. Đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế khi cần điều phối hỗ trợ nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác cấp cứu tai nạn giao thông.

Thứ 3, Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Chợ Rẫy cập nhật tình hình diễn biến của việc cấp cứu, điều trị người bị nạn về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên, ngày 31/8, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai, xác nhận cơ quan này đã thực hiện tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ lật xe ô tô khách xảy ra trên tuyến đường tránh phía Tây Pleiku, khiến 1 người tử vong tại chỗ và 6 người bị thương.

Qua xác minh ban đầu, tài xế Long có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang thu thập hồ sơ, tài liệu để làm rõ tình trạng pháp lý của tuyến đường nơi xảy ra vụ tai nạn, khi có thông tin là đoạn đường này chưa hoàn thành bàn giao, đưa vào khai thác.

Danh tính nạn nhân vụ lật xe khách ở Gia Lai làm 4 người tử vong VOV.VN - Liên quan tới vụ lật xe khách giường nằm trên đường tránh Quốc lộ 19, đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai rạng sáng 31/8 khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương, tới nay, một số nạn nhân vẫn đang được điều trị, trong đó có các trường hợp chấn thương nặng phải phẫu thuật hoặc chuyển tuyến.