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Không làm ngay không gian ngầm, TP.HCM sẽ mất 1 thế hệ để sửa sai
Thứ Ba, 10:51, 15/09/2026

Không làm ngay không gian ngầm, TP.HCM sẽ mất 1 thế hệ để sửa sai

VOV.VN - TP.HCM đang tổ chức lấy ý kiến tham vấn cho đồ án quy hoạch chung thành phố tầm nhìn 100 năm, trong đó có nhiều ý kiến cho rằng cần xem không gian ngầm như nguồn động lực tăng trưởng mới cho 1 siêu đô thị như TP.HCM.

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Huy Hoàng/VOV Giao thông

 

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