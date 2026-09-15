Thứ Ba, 10:51, 15/09/2026

Không làm ngay không gian ngầm, TP.HCM sẽ mất 1 thế hệ để sửa sai

VOV.VN - TP.HCM đang tổ chức lấy ý kiến tham vấn cho đồ án quy hoạch chung thành phố tầm nhìn 100 năm, trong đó có nhiều ý kiến cho rằng cần xem không gian ngầm như nguồn động lực tăng trưởng mới cho 1 siêu đô thị như TP.HCM.