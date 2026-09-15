Không làm ngay không gian ngầm, TP.HCM sẽ mất 1 thế hệ để sửa sai

VOV.VN - TP.HCM đang tổ chức lấy ý kiến tham vấn cho đồ án quy hoạch chung thành phố tầm nhìn 100 năm, trong đó có nhiều ý kiến cho rằng cần xem không gian ngầm như nguồn động lực tăng trưởng mới cho 1 siêu đô thị như TP.HCM.
VOV.VN - Quản lý đất đai 3D, thay cho cách quản lý trên mặt phẳng, được đại biểu Lê Thanh Hoàn đề xuất nhằm xác lập quyền với không gian ngầm, trên cao, đồng thời khơi thông nguồn lực đất đai đô thị.
VOV.VN - Việc quản lý không gian ngầm, không gian mặt đất và không gian tầm thấp nằm trong tổng thể phát triển đô thị đa tầng của Thủ đô.
VOV.VN - Theo quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, Hà Nội sẽ từng bước hình thành lớp đô thị ngầm với mạng lưới metro, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và các tuyến kết nối dưới mặt đất nhằm giảm tải cho hạ tầng hiện hữu, đồng thời mở thêm dư địa phát triển cho đô thị gần 10 triệu dân.
VOV.VN - Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm định hướng xây dựng, phát triển không gian ngầm theo mô hình thành phố ba chiều, gắn với các trung tâm đô thị, các khu TOD và mạng lưới giao thông công cộng nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng đất và nâng cao vận hành đô thị.
Khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm đươc TP.HN giao cho UBND quận Hoàn Kiếm nghiên cứu quy hoạch để phát huy giá trị không gian di tích QG đặc biệt hồ Hoàn Kiếm.