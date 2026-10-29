Bữa ăn bán trú: Truy xuất nguồn gốc, rõ trách nhiệm nhà cung cấp

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông. Dự thảo hướng tới chuẩn hóa quy trình tổ chức bữa ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng và phân định trách nhiệm của các bên liên quan.

Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm từ khâu lựa chọn nhà cung cấp

Theo dự thảo, quy trình tổ chức bữa ăn tại trường học bao gồm xây dựng kế hoạch hằng năm, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, xây dựng và công khai thực đơn, tiếp nhận, bảo quản, chế biến, vận chuyển, giao nhận, phục vụ bữa ăn, kiểm tra, giám sát và quản lý kinh phí.

Đáng chú ý, các tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phải làm rõ năng lực cung ứng, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc và khả năng truy xuất thực phẩm, điều kiện bảo quản, vận chuyển, chất lượng dịch vụ và phương án xử lý sự cố.

Các tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phải làm rõ năng lực cung ứng, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc và khả năng truy xuất thực phẩm...

Theo nội dung dự thảo được công bố, khi giao nhận thực phẩm, suất ăn, các bên phải ghi nhận tình trạng, số lượng, thời điểm giao nhận, thời gian từ khi chế biến xong đến khi sử dụng, điều kiện bảo quản, vận chuyển, thông tin truy xuất nguồn gốc và người giao, người nhận. Trách nhiệm cụ thể của các bên phải được quy định trong hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Những yêu cầu này nhằm tăng khả năng kiểm soát quá trình cung ứng thực phẩm, tạo căn cứ xác định trách nhiệm khi phát hiện bất thường về chất lượng hoặc an toàn thực phẩm.

Đối với thực đơn, dự thảo yêu cầu xây dựng theo hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng của Bộ Y tế, phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu năng lượng, số bữa ăn và định mức suất ăn. Thực đơn phải được công khai theo ngày hoặc tuần trước khi tổ chức bữa ăn và cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Phát hiện thực phẩm không bảo đảm, phải dừng cung cấp

Dự thảo yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng trong toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn, đồng thời xác định trách nhiệm tương ứng với từng hình thức tổ chức.

Với trường tự tổ chức nấu ăn, nhà trường chủ động bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, mua nguyên liệu, chế biến và phục vụ; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, giám sát các khâu thuộc phạm vi tổ chức của mình.

Việc kiểm tra, giám sát được đặt trong toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn nhằm chủ động phát hiện nguy cơ và xử lý khi xảy ra sự cố.

Trường hợp thuê dịch vụ nấu ăn hoặc cung cấp suất ăn, trách nhiệm của các bên được xác định theo thẩm quyền, phân cấp và hợp đồng. Đơn vị cung cấp phải bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, số lượng, thực đơn và thời gian giao nhận theo thỏa thuận.

Đối với suất ăn được chế biến ngoài trường, đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu tại nơi chế biến. Nhà trường tiếp nhận, kiểm tra, giám sát và lưu mẫu tại nơi sử dụng theo quy định.

Đáng chú ý, khi phát hiện thực phẩm, nguyên liệu hoặc suất ăn không bảo đảm chất lượng, có nguy cơ mất an toàn, đơn vị cung cấp phải dừng sử dụng, chế biến hoặc cung cấp; thu hồi, thay thế khi cần thiết và thông báo ngay cho nhà trường, cơ quan có thẩm quyền để phối hợp truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân, xử lý sự cố.

Đơn vị cung cấp phải chịu trách nhiệm theo hợp đồng và quy định pháp luật đối với chất lượng dịch vụ, thiệt hại và vi phạm thuộc phạm vi trách nhiệm của mình; thực hiện bồi thường, khắc phục hậu quả theo quy định.

Tăng giám sát, làm rõ trách nhiệm các bên

Dự thảo yêu cầu cơ sở giáo dục xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố về an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn, hoặc lồng ghép vào phương án bảo đảm an toàn trường học. Việc kiểm tra, giám sát được đặt trong toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn nhằm chủ động phát hiện nguy cơ và xử lý khi xảy ra sự cố.

Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh có thể tham gia giám sát quy trình tổ chức bữa ăn bằng hình thức phù hợp, phản ánh, kiến nghị với nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền. Gia đình cũng cần cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe, dị ứng thực phẩm và chế độ ăn đặc thù của học sinh.

Bên cạnh yêu cầu về an toàn thực phẩm, dự thảo định hướng giảm thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục phê duyệt tổ chức bữa ăn ngoài quy định của pháp luật. Cơ sở giáo dục không phải lập kế hoạch riêng cho từng phân hiệu, điểm trường hoặc lập thêm hồ sơ, sổ sách, phần mềm, báo cáo riêng; thông tin quản lý được cập nhật, khai thác trên cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành Giáo dục hoặc địa phương.

Dự thảo hiện đang trong quá trình lấy ý kiến. Việc hoàn thiện quy trình tổ chức bữa ăn được kỳ vọng tạo cơ sở thống nhất hơn cho công tác quản lý, kiểm tra và giám sát, đặc biệt trong kiểm soát nguồn gốc thực phẩm và xác định trách nhiệm khi phát sinh sự cố tại bếp ăn trường học.