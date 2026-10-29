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Giám sát bữa ăn bán trú bằng công nghệ

Thứ Năm, 10:01, 29/10/2026
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VOV.VN - HanoiCheck tích hợp hồ sơ dinh dưỡng điện tử, quản lý nhà cung cấp, kiểm soát an toàn thực phẩm kết hợp camera AI giám sát bếp ăn, ứng dụng dành cho phụ huynh và bảng điều khiển phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Hà Nội Check giám sát bữa ăn bán trú

Tại bếp ăn tập thể Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, các nhân viên nhà bếp khẩn trương chuẩn bị bữa trưa cho hơn 800 học sinh. Quy trình tổ chức bữa ăn bán trú có sự giám sát của phụ huynh, từ hồ sơ, chứng từ, tiếp nhận thực phẩm cho đến chế biến, chia khẩu phần ăn…Từ năm học này, các phụ huynh như chị Chu Thị Minh Thu có thêm một một kênh kiểm tra chất lượng bữa ăn bán trú tại trường.

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Bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

Với ứng dụng Hà Nội Check, mọi thông tin nguồn gốc của thực phẩm được cập nhật thường xuyên, nhanh chóng. Chỉ cần vào hệ thống, phụ huynh sẽ biết biết hôm nay con mình được ăn món gì ở trường, đồng thời nắm bắt được nguồn gốc thực phẩm ở đâu, chất lượng như thế nào.

“Với ứng dụng này, chúng tôi dễ dàng đồng hành cùng nhà trường trong việc giám sát chất lượng bữa ăn của các con”, chị Thu chia sẻ.

Trước đây, thông tin và hình ảnh bữa ăn bán trú thường được giáo viên cập nhật trên nhóm Zalo. Nay, chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng Hà Nội Check trên điện thoại di động, chị Nguyễn Thị Quỳnh Chi, có con học lớp 3 có thể tra cứu thông tin thực đơn, nguồn gốc thực phẩm, tình trạng dinh dưỡng của học sinh, thậm chí nêu ý kiến phản hồi ngay trên ứng dụng.

Theo cô Phạm Thúy Nga – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm, nhà trường tổ chức bữa ăn bán trú theo quy trình chuẩn khép kín. Lâu nay, nhà trường luôn kiểm tra, giám sát và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định. Từ khi ứng dụng công nghệ, việc cập nhật, quản lý và tra cứu thông tin thuận tiện hơn, giảm bớt các thao tác thủ công.

Cùng với đó, camera AI giám sát bếp ăn cũng được triển khai tại trường, nhằm tăng tính minh bạch, khả năng truy xuất thông tin và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Cùng với ứng dụng công nghệ để quản lý bữa ăn bán trú, nhà trường duy trì việc kiểm tra thực tế, đảm bảo đúng quy định an toàn thực phẩm và nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân khi mà tham gia quy trình này.

“Mỗi bữa ăn của các con phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và an toàn để phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con tại trường. Sức khỏe và an toàn của các con được nhà trường đặt lên hàng đầu”, cô Nga nói.

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Chia khẩu phần ăn

Ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý, giám sát bữa ăn học đường, mỗi nhân viên nhà bếp được tập huấn, hướng dẫn thao tác đúng quy trình. Chị Lê Thị Phương – Quản lý bếp ăn tập thể Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm chia sẻ, từ ngày có Hà Nội Check, mọi thông tin liên quan giấy tờ sổ sách, suất ăn hằng ngày đều được đưa lên ứng dụng. Bản thân những người phụ trách bếp cũng cảm thấy tự tin hơn khi mọi thông tin được công khai, minh bạch.

Một việc, một đầu mối chịu trách nhiệm

Hà Nội hiện có 3.621 cơ sở giáo dục, trong đó 3.202 trường tổ chức bữa ăn bán trú, chiếm 88,4%, với hơn 1,18 triệu học sinh. Tuy nhiên, công tác quản lý còn tồn tại nhiều hạn chế như điều kiện cơ sở vật chất giữa các trường chưa đồng đều, tiêu chí lựa chọn và cảnh báo nhà cung cấp chưa thống nhất, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn phân tán.

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và thúc đẩy chuyển đổi số theo Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị cùng các kế hoạch của UBND TP Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế xây dựng Hệ thống HanoiCheck.

Hệ thống HanoiCheck gồm 5 hợp phần chính: Hồ sơ dinh dưỡng điện tử của học sinh; quản lý nhà cung cấp thực phẩm và suất ăn, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc; kiểm soát an toàn thực phẩm trên môi trường số thông qua chữ ký số, mã QR và camera AI; ứng dụng dành cho phụ huynh phục vụ tra cứu, theo dõi và giám sát; hệ thống Dashboard phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực.

HanoiCheck tích hợp hồ sơ dinh dưỡng điện tử, quản lý nhà cung cấp, kiểm soát an toàn thực phẩm kết hợp camera AI giám sát bếp ăn, ứng dụng dành cho phụ huynh và bảng điều khiển phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Từ hệ thống này, dữ liệu được quản lý tập trung, chuẩn hóa và kết nối với các hệ thống dùng chung của thành phố, tạo nền tảng phục vụ công tác điều hành, phân tích và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Từ năm học 2026-2027, hệ thống được triển khai tới 100% cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú theo nguyên tắc một việc, một đầu mối chịu trách nhiệm.

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Phụ huynh kiểm tra camera AI giám sát bếp ăn

Theo ông Trịnh Tất Thắng, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, khi được tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu hình ảnh có thể trở thành nguồn thông tin để hệ thống nhận diện và cảnh báo theo thời gian thực những hành vi có nguy cơ không bảo đảm yêu cầu vệ sinh, từ đó hỗ trợ nhà trường và cơ quan quản lý phát hiện, xử lý vấn đề sớm hơn.

Công nghệ đang tham gia đắc lực vào giám sát bữa ăn học đường. Từ đây, mỗi suất ăn đưa đến học sinh ngày càng an toàn, khoa học, minh bạch và có trách nhiệm. Phụ huynh an tâm hơn khi gửi con ăn bán trú tại trường.

Phương Lan/VOV2
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