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Bữa cơm đặc biệt bên các Mẹ Việt Nam Anh hùng dịp 27/7

Chủ Nhật, 22:07, 26/07/2026
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VOV.VN - “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ” là một hoạt động giản dị, ấm áp và đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Quảng Trị những ngày tháng Bảy này. Từ những hành động nhỏ, mạch nguồn tri ân được tiếp nối, gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công.


Những ngày tháng Bảy, trong nhiều căn nhà của các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở tỉnh Quảng Trị, bữa cơm gia đình đông vui hơn thường ngày. Những người con, người cháu không cùng huyết thống cùng về bên các Mẹ và người thân sửa soạn mâm cơm, thắp nén hương tri ân liệt sĩ.

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Các đoàn viên chuẩn bị thức ăn

Từ sáng sớm 26/7, căn nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước ở khu phố Thạch Hãn, phường Quảng Trị rộn ràng hơn thường ngày. Người quét sân, người lau bàn ghế, người vào bếp nhặt rau, chuẩn bị thức ăn.

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Cùng gia đình sửa soạn mâm cơm cúng các Anh hùng liệt sĩ

Mỗi người một việc, chẳng mấy chốc mâm cơm đã được sửa soạn tươm tất.  Người thân Mẹ Phước cùng các bạn trẻ thành kính thắp hương tưởng nhớ chồng và con của Mẹ đã hy sinh. Bạn Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Đoàn phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Đây là tấm lòng của đoàn viên thanh niên tri ân, ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập hòa bình cho thế hệ hôm nay”.

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Bạn trẻ thăm hỏi  Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước, ở phường Quảng Trị

Mẹ Nguyễn Thị Phước năm nay gần 100 tuổi có chồng và con là liệt sĩ. Không mâm cao cỗ đầy, chỉ là những món ăn quen thuộc nhưng với các Mẹ Việt nam Anh hùng, bữa cơm hôm nay có thêm những người con, người cháu quây quần bên cạnh. Ông Nguyễn Phi Tuyến, con trai Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước cảm động trước những hành động nhỏ của các bạn trẻ: “Đối với gia đình, bữa cơm này rất ý nghĩa, là sự động viên rất kịp thời. Hoạt động này được duy trì từ trước đến nay. Gia đình thấy rất ý nghĩa và thiết thực”.

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Tặng quà tri ân gia đình  Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước ở phường Quảng Trị

Ở Quảng Trị, nơi từng hứng chịu bom đạn khốc liệt của chiến tranh, tháng Bảy luôn gợi nhắc những ký ức đặc biệt. Có những người mẹ đã tiễn chồng, tiễn con ra trận rồi mãi mãi không thấy người thân trở về. Thời gian đã lùi xa, mái tóc Mẹ đã bạc. Những khoảng trống của mất mát không gì có thể bù đắp. Nhưng hôm nay, bên mâm cơm nhỏ, các bạn trẻ được nghe kể những câu chuyện xưa, hiểu thêm cái giá của hòa bình hôm nay. 

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Các bạn trẻ thăm, trò chuyện cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sô, xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị

Anh Nguyễn Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị cho hay: Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ” là một trong những hoạt động được tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức dịp 27/7 tại 20 gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống ở các xã phường. “Đây là hoạt động thường niên dịp 27/7 và dịp cuối năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức những bữa cơm thắp hương dâng lên các anh, các bác đã hy sinh. Bên cạnh đó, chúng tôi ngồi với các Mẹ để nghe kể về chuyện ngày xưa, những chiến tích của cha, anh. Đây là hoạt động ý nghĩa để giáo dục thế hệ trẻ hôm nay”, anh Toảnh chia sẻ.

Tháng Bảy trên vùng đất Quảng Trị, những “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ” đang nối dài hành trình tri ân thật gần gũi: để Mẹ thêm vui khi tuổi già và để những người trẻ hôm nay biết trân trọng hơn hòa bình được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của các thế hệ cha anh.

Phóng sự “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ”
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Tháng 7 về với Thành cổ Quảng Trị

VOV.VN - Tháng 7, dòng người từ mọi miền đất nước lại tìm về Thành cổ Quảng Trị, thắp nén hương tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

 

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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