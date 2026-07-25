English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đã tìm thấy 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, Quảng Trị

Thứ Bảy, 15:28, 25/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến nay lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Đây là khu vực từng diễn ra trận chiến đấu ác liệt vào tháng 5/1972 và được xác định còn nhiều thông tin, dấu tích liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ.

Trước đó, ngày 10/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

Da tim thay 10 hai cot liet si tai khu vuc cau nhi, quang tri hinh anh 1
Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Theo kết quả xác minh, khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt rạng sáng 26/5/1972. Riêng Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 có khoảng 110 cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu, trong đó khoảng 93 người không trở về. Các tài liệu cho thấy, qua nhiều đợt tìm kiếm trước đây, 29 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập tại khu vực này. Đội 584, Đội 589, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng liên quan bắt đầu khảo sát, khoanh vùng và mở rộng tìm kiếm tại những vị trí có dấu hiệu nghi vấn. Việc tìm kiếm được triển khai trên cơ sở đối chiếu tài liệu lịch sử, sơ đồ, thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân địa phương.

Da tim thay 10 hai cot liet si tai khu vuc cau nhi, quang tri hinh anh 2
Đưa hài cốt các liệt sĩ về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308

Từ khi triển khai đợt tìm kiếm sau hội thảo ngày 10/7 đến ngày 25/7, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi. Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu từ 20 đến 50cm, cùng nhiều di vật như tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực và xẻng bộ binh.

Hiện 10 hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm đối với những trường hợp đủ điều kiện để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Da tim thay 10 hai cot liet si tai khu vuc cau nhi, quang tri hinh anh 3
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng

Cuộc tìm kiếm tại Câu Nhi vẫn đang được tiếp tục và phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng, trên cơ sở các tài liệu lịch sử, kết quả khảo sát và thông tin từ nhân chứng, với quyết tâm tìm kiếm, quy tập những liệt sĩ còn nằm lại nơi đây sau hơn nửa thế kỷ.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tháng 7 về với Thành cổ Quảng Trị
Tháng 7 về với Thành cổ Quảng Trị

VOV.VN - Tháng 7, dòng người từ mọi miền đất nước lại tìm về Thành cổ Quảng Trị, thắp nén hương tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tháng 7 về với Thành cổ Quảng Trị

Tháng 7 về với Thành cổ Quảng Trị

VOV.VN - Tháng 7, dòng người từ mọi miền đất nước lại tìm về Thành cổ Quảng Trị, thắp nén hương tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Quảng Trị phát hiện phần mộ liệt sĩ và vị trí nghi mộ tập thể trên đất bạn Lào
Quảng Trị phát hiện phần mộ liệt sĩ và vị trí nghi mộ tập thể trên đất bạn Lào

VOV.VN - Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa tiếp nhận, xác minh thông tin về 1 phần mộ liệt sĩ và 1 vị trí nghi có mộ tập thể của bộ đội Việt Nam hy sinh trong những năm 1971-1972 tại tỉnh Savannakhet, Lào.

Quảng Trị phát hiện phần mộ liệt sĩ và vị trí nghi mộ tập thể trên đất bạn Lào

Quảng Trị phát hiện phần mộ liệt sĩ và vị trí nghi mộ tập thể trên đất bạn Lào

VOV.VN - Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa tiếp nhận, xác minh thông tin về 1 phần mộ liệt sĩ và 1 vị trí nghi có mộ tập thể của bộ đội Việt Nam hy sinh trong những năm 1971-1972 tại tỉnh Savannakhet, Lào.

Khán giả Quảng Trị đội mưa xem phim cách mạng
Khán giả Quảng Trị đội mưa xem phim cách mạng

VOV.VN - Tối 24/7, dù trời mưa, đông đảo người dân, đoàn viên, thanh niên tại Quảng Trị vẫn tập trung ở Quảng trường Giải phóng, phường Quảng Trị để theo dõi bộ phim “Thanh âm vượt đại dương”.

Khán giả Quảng Trị đội mưa xem phim cách mạng

Khán giả Quảng Trị đội mưa xem phim cách mạng

VOV.VN - Tối 24/7, dù trời mưa, đông đảo người dân, đoàn viên, thanh niên tại Quảng Trị vẫn tập trung ở Quảng trường Giải phóng, phường Quảng Trị để theo dõi bộ phim “Thanh âm vượt đại dương”.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục