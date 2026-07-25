Tháng 7 về với Thành cổ Quảng Trị

Giữa không gian linh thiêng bên dòng Thạch Hãn, những cựu binh về lại chiến trường xưa kể cho người trẻ nghe câu chuyện của một thời hoa lửa. Quá khứ và hiện tại gặp nhau trong hành trình tri ân.

Nhiều cựu chiến binh trở về thăm chiến trường xưa

Tháng 7, Thành cổ Quảng Trị lại đón những bước chân trở về của đồng bào khắp cả nước. Có những người trở lại để tìm đồng đội. Có những người lần đầu đặt chân đến mảnh đất này để hiểu thêm cái giá của hòa bình. Và cũng có những người, năm nào cứ đến tháng 7 lại tìm về, chỉ để thắp một nén nhang, cúi đầu trước những người đã nằm lại.

Các cựu chiến binh trở về Thành cổ tưởng nhớ đồng đội

Trong dòng người ấy có cựu chiến binh Trần Đức Nội, 74 tuổi, từng là chiến sĩ đặc công biệt động Quảng Hà, tham gia chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Cựu chiến binh Trần Đức Nội kể lại câu chuyện về Chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Hôm nay, ông cùng Đoàn cựu chiến binh Ban liên lạc đặc công biệt động hợp thành toàn quốc trở về thăm lại chiến trường xưa. Từng tấc đất nơi đây đã thấm máu xương của biết bao đồng đội. Nhiều người ra trận khi tuổi đời vừa đôi mươi và mãi mãi không trở về.

Lắng nghe những câu chuyện xúc động về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Đứng giữa Thành cổ, cựu chiến binh Trần Đức Nội nhớ về đồng đội cùng những ngày chiến đấu giữa mưa bom bão đạn: “Lúc đó chúng tôi còn rất trẻ nhưng tất cả với tinh thần quyết tâm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị cho dù chúng tôi phải nằm lại trên đất này. Chúng tôi quyết hy sinh để bảo vệ Thành cổ, bảo vệ nền độc lập để đất nước hôm nay được hòa bình. Chúng tôi không sợ hy sinh, không sợ gian khổ. Khi về đây tôi lại nhớ đến đồng đội tôi, những người đã hy sinh tại đây, mãi mãi tuổi 20 không được về với gia đình. Chúng tôi đem nước từ hồ Gươm - Thủ đô Hà Nội vào tưới xuống sông Thạch Hãn và Thành cổ ngày 27/7. Đến đây tôi không cầm được nước mắt”.

Những câu chuyện xúc động từ các cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị

Lần đầu đặt chân đến Thành cổ Quảng Trị, Phạm Nguyễn Yến Vy, sinh viên Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh, không giấu được xúc động. Cùng các bạn trẻ đi qua từng điểm di tích, lắng nghe câu chuyện về 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ, Yến Vy càng thấu hiểu sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh. “Em đã đi rất nhiều nơi, tham quan rất nhiều di tích lịch sử, không riêng gì ở Thành cổ Quảng Trị. Em đã chứng kiến và nghe rất nhiều câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến của cha ông. Qua đó em hiểu biết nhiều hơn về lịch sử. Thế hệ trẻ cần phải biết yêu quê hương đất nước hơn, ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ”, Vy chia sẻ.

Thành cổ Quảng Trị đón những bước chân của người lính năm xưa

Không chỉ những đoàn cựu chiến binh hay những chuyến về nguồn của tuổi trẻ, những ngày tháng 7 này, Thành cổ Quảng Trị tiếp đón nhiều gia đình, cá nhân và các nhóm thiện nguyện từ khắp mọi miền đất nước. Mỗi người đến đây theo một hành trình khác nhau, nhưng đều chung một lòng thành kính.

Từng đoàn người thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

Với chị Nguyễn Thị Thu Thủy, ở Hà Nội, trở lại Quảng Trị mỗi dịp tháng 7 đã trở thành một hành trình tri ân. “Hàng năm, đến dịp 27/7, chúng em đều có những chương trình thiện nguyện và đến đây để thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ với lòng biết ơn vô hạn. Thế hệ trẻ chúng em biết rằng, mỗi tấc đất trên mảnh đất Việt Nam ngày hôm nay đều có xương máu các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của nước nhà”.

Tháng 7 ở Thành cổ Quảng Trị, những bước chân tri ân vẫn tiếp nối tìm về. Và trên mảnh đất từng thấm đẫm máu xương của bao người lính, ký ức không chỉ để nhớ về quá khứ, mà còn nhắc những người đang sống hôm nay biết trân trọng hơn giá trị của hòa bình, độc lập và tự do.