Cá heo hồng xuất hiện ở biển Đồ Sơn, Hải Phòng

Chủ Nhật, 18:57, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đàn cá heo hơn 20 con xuất hiện tại vùng biển Đồ Sơn (Hải Phòng), trong đó có cả cá heo hồng quý hiếm.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Đồ Sơn, sáng 10/5, trong quá trình tuần tra trên biển, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phát hiện một đàn cá heo với số lượng hơn 20 con tại khu vực cách đảo Hòn Dấu khoảng hơn 1 hải lý. Đặc biệt, trong đàn này có cả cá heo hồng quý hiếm.

ca heo hong xuat hien o bien Do son, hai phong hinh anh 1
Đàn cá heo xuất hiện tại Đồ Sơn vào sáng 10/5/2026 (ảnh cắt từ clip)

Cá heo thường sinh sống ở những vùng biển có môi trường trong lành, hệ sinh thái phong phú. Trong quan niệm dân gian, cá heo là biểu tượng của bình an, may mắn và những điều tốt đẹp. Theo đại diện phường Đồ Sơn, sự xuất hiện của đàn cá heo là tín hiệu đáng mừng, cho thấy môi trường biển Đồ Sơn ngày càng được cải thiện.

Thời gian qua, phường Đồ Sơn tổ chức nhiều hoạt động nhằm bảo vệ môi trường biển, thực hiện nhiều giải pháp nhằm xử lý các điểm ô nhiễm, bảo đảm cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ du lịch. Địa phương cũng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng môi trường tại các khu vực ven biển, cảng cá, bến tàu; rà soát hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải, sức chứa môi trường.   

Theo Đề án tổng thể phát triển du lịch Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu xây dựng khu du lịch Đồ Sơn theo hướng hiện đại, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa các khu du lịch và hệ sinh thái dịch vụ, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố trong giai đoạn tới.

Clip cá heo xuất hiện tại Đồ Sơn 
Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: Cá heo Cá heo hồng đồ sơn hải phòng
Tin liên quan

Đàn cá heo hàng trăm con xuất hiện trên biển Quy Nhơn, bơi lượn quanh tàu cá
VOV.VN - Sáng 26/4, tại vùng biển Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), một đàn cá heo với số lượng lớn bất ngờ xuất hiện, bơi lượn và đùa nghịch quanh tàu của ngư dân, tạo nên khung cảnh sinh động, thu hút sự chú ý của những người có mặt.

Rộn ràng lễ hội sông Kratie - quê hương của loài cá heo nước ngọt quý hiếm
VOV.VN - Với mục tiêu tôn vinh giá trị tài nguyên sông nước và thúc đẩy kinh tế địa phương, Lễ hội sông nước lần thứ 10 tại tỉnh Kratie, Campuchia đã chính thức khai mạc, với hàng loạt các sự kiện và chào đón hàng ngàn du khách.

Phát hiện xác cá heo nặng 150kg trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ
VOV.VN - Người dân vừa phát hiện xác cá heo nặng 150kg trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị.

Người dân Cà Mau giải cứu cá heo bị đâm khi vào sâu trong đất liền
VOV.VN - Người dân ở Cà Mau phát hiện một con cá heo đang bơi lội trên sông, thân dính cây chĩa dài nên đã cứu vớt và thả cá về biển.

Cả trăm con cá heo bơi tung tăng ở Mũi Điện, Phú Yên
VOV.VN - Hình ảnh đàn cá heo hơn 100 con tung tăng bơi lội ở vùng biển gần danh thắng Mũi Điện (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) được người dân vừa ghi lại.

