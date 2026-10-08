Cà Mau thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số



Sự kiện do tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức, tập trung thảo luận về cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tạo động lực chuyển đổi số, bứt phá kinh tế cho địa phương. Năm 2025, địa phương đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố về Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tỉnh cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GRDP.

Hội thảo là một trong những hoạt động hướng tới Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10)

Phát biểu khai mạc, bà Đinh Thị Linh Hương, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo đánh giá cao những nền tảng vững chắc của Cà Mau trong chuyển đổi số. Bà Hương cho rằng, công nghệ số tại Cà Mau đã hiện diện sinh động trong sản xuất, từ cảm biến đo độ mặn ao nuôi tôm, thiết bị VMS tàu cá đến hệ thống điều khiển turbine điện gió.

Hội thảo có nhiều đại biểu đại diện các ngành chức năng tỉnh Cà Mau tham dự.

Hướng đi phù hợp của tỉnh là lấy chính bài toán thực tiễn địa phương làm "đầu bài" cho doanh nghiệp công nghệ số, đồng thời tận dụng cơ chế ưu đãi đặc thù từ Luật Công nghiệp công nghệ số và mô hình thử nghiệm Sandbox để mở ra không gian phát triển mới.

Đại diện địa phương, ông Phạm Thống Nhất, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Cà Mau nhận định, công nghiệp công nghệ số là ngành kinh tế nền tảng, song tại Cà Mau vẫn ở giai đoạn khởi đầu, còn hạn chế về nhân lực chất lượng cao và quy mô doanh nghiệp. Sự kiện là cơ hội thiết thực để tỉnh Cà Mau cập nhật định hướng chiến lược từ Trung ương và tăng cường kết nối thu hút đầu tư.

Tỉnh Cà Mau hướng tới phát triển công nghiệp công nghệ số.

Tại phiên tham luận, đại diện Tập đoàn FPT và VNPT đã chia sẻ nhiều giải pháp AI thực tiễn trong khu vực công như Trợ lý tổng đài AI giải đáp dịch vụ công 24/7, nền tảng VNPT GoConnect, Trợ lý AI iWork, hệ thống VNPT iKnow và công cụ Data Agent, giúp chuẩn hóa quy trình công vụ, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và bảo đảm an toàn dữ liệu Nhà nước.

Sáng cùng ngày, tại Công viên Hùng Vương, tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ phát động “Ngày hội toàn dân học tập số” và khai trương “Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Cà Mau” nhân dịp hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2026.