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Cà Mau chỉ đạo khẩn khắc phục sạt lở bờ sông Gành Hào

Thứ Ba, 15:59, 21/07/2026
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VOV.VN -  Để kịp thời bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương ứng phó, khắc phục sạt lở bờ sông Gành Hào tại xã Định Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, UBND xã Định Thành và các cơ quan có liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường; khảo sát, đánh giá nguyên nhân, mức độ nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng của khu vực sạt lở; đề xuất giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn UBND xã Định Thành rà soát, xác định đầy đủ thiệt hại, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các hộ dân bị ảnh hưởng báo cáo UBND tỉnh trước ngày 24/7/2026.

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Hiện trường vụ sạt lở bờ sông Gành Hào-- Ảnh H. Năng

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khi cần thiết; phối hợp bảo đảm an toàn khu vực sạt lở, hỗ trợ sơ tán người và tài sản khi có yêu cầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở tiếp tục xảy ra.

Đối với UBND xã Định Thành tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, kiểm soát khu vực nguy hiểm; chủ động vận động, tổ chức di dời người, tài sản và các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; thường xuyên cập nhật tình hình, thống kê đầy đủ thiệt hại, kịp thời báo cáo UBND tỉnh...

Trước đó, vào lúc 00h45 ngày 19/7, tại ấp Cái Keo, xã Định Thành xảy ra vụ sạt lở bờ sông Gành Hào. Theo thống kê ban đầu, vụ sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến 05 hộ dân với 21 nhân khẩu, tổng thiệt hại tài sản ước khoảng 500 triệu đồng; không có thiệt hại về người.

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Ban CHQS xã Định Thành huy động cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực phối hợp các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả vụ sạt lở- Ảnh H. Năng

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, lực lượng xung kích phòng, tránh thiên tai và các đoàn thể hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Theo UBND xã Định Thành, hiện khu vực vẫn còn xuất hiện nhiều vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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