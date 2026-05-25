Thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ cho các hộ dân thiệt hại do thiên tai tại Cà Mau

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho 7 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 3 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng giông lốc trên địa bàn các phường Láng Tròn, Vĩnh Phước.

Giông lốc trong chiều qua đã gây thiệt hại 96 căn nhà ở tỉnh Cà Mau.

Tại những nơi đến, Phó Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống của bà con, chia sẻ mất mát và động viên các hộ dân sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa, rà soát mức độ thiệt hại để kịp thời hỗ trợ theo đúng quy định. Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với các hộ dân, Phó Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy trao hỗ trợ ban đầu cho hộ có nhà bị sập hoàn toàn, mỗi hộ 80 triệu đồng.

Đại diện các hộ dân bị thiệt hại đã bày tỏ xúc động khi được lãnh đạo tỉnh và địa phương đến thăm hỏi, hỗ trợ trong lúc khó khăn, qua đó đã tiếp thêm động lực để bà con sớm vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống, có kinh phí sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy (thứ 3 từ phải sang) thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau, trận giông lốc xảy ra vào chiều 24/5 tại các địa phương gồm phường Giá Rai, phường Láng Tròn, xã Vĩnh Phước, xã An Trạch và xã Phước Long đã gây thiệt hại 96 căn nhà, trong đó sập hoàn toàn 7 căn, tốc mái 89 căn và hư hỏng một số trụ điện, cây xanh trên địa bàn tỉnh…

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng có chỉ đạo khẩn yêu cầu các địa phương bị ảnh hưởng nhanh chóng rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại; ưu tiên hỗ trợ các hộ có nhà sập hoàn toàn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn…

Tính từ đầu năm đến nay, thiên tai trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã gây thiệt hại ước tính hơn 20,2 tỉ đồng.