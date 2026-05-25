English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ cho các hộ dân thiệt hại do thiên tai tại Cà Mau

Thứ Hai, 23:05, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Cà Mau do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thanh Thủy dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng do giông, lốc trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho 7 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 3 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng giông lốc trên địa bàn các phường Láng Tròn, Vĩnh Phước.

tham hoi dong vien, trao ho tro cho cac ho dan thiet hai do thien tai tai ca mau hinh anh 1
Giông lốc trong chiều qua đã gây thiệt hại 96 căn nhà ở tỉnh Cà Mau.

Tại những nơi đến, Phó Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống của bà con, chia sẻ mất mát và động viên các hộ dân sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa, rà soát mức độ thiệt hại để kịp thời hỗ trợ theo đúng quy định. Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với các hộ dân, Phó Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy trao hỗ trợ ban đầu cho hộ có nhà bị sập hoàn toàn, mỗi hộ 80 triệu đồng.

Đại diện các hộ dân bị thiệt hại đã bày tỏ xúc động khi được lãnh đạo tỉnh và địa phương đến thăm hỏi, hỗ trợ trong lúc khó khăn, qua đó đã tiếp thêm động lực để bà con sớm vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống, có kinh phí sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa.

tham hoi dong vien, trao ho tro cho cac ho dan thiet hai do thien tai tai ca mau hinh anh 2
Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy (thứ 3 từ phải sang) thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau, trận giông lốc xảy ra vào chiều 24/5 tại các địa phương gồm phường Giá Rai, phường Láng Tròn, xã Vĩnh Phước, xã An Trạch và xã Phước Long đã gây thiệt hại 96 căn nhà, trong đó sập hoàn toàn 7 căn, tốc mái 89 căn và hư hỏng một số trụ điện, cây xanh trên địa bàn tỉnh…

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng có chỉ đạo khẩn yêu cầu các địa phương bị ảnh hưởng nhanh chóng rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại; ưu tiên hỗ trợ các hộ có nhà sập hoàn toàn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn…

Tính từ đầu năm đến nay, thiên tai trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã gây thiệt hại ước tính hơn 20,2 tỉ đồng.

z7860997686550_497f3303c337bf7637c3ac35e5acbaae.jpg

Lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nhà dân tại Cà Mau

VOV.VN - Chiều tối 24/5, thông tin từ xã Phong Thạnh và phường Giá Rai (tỉnh Cà Mau) cho biết, mưa giông kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn đã làm nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hại, nhiều trụ điện, cây xanh đổ ngã...

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: Cà Mau hỗ trợ thiệt hại do thiên tai tại Cà Mau thiên tai tại Cà Mau
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cà Mau: Bảo hiểm y tế bao phủ gần 99% đối tượng sau sáp nhập
Cà Mau: Bảo hiểm y tế bao phủ gần 99% đối tượng sau sáp nhập

VOV.VN - Dù đối mặt với áp lực lớn sau sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Cà Mau vẫn ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã đạt mốc gần 99%.

Cà Mau: Bảo hiểm y tế bao phủ gần 99% đối tượng sau sáp nhập

Cà Mau: Bảo hiểm y tế bao phủ gần 99% đối tượng sau sáp nhập

VOV.VN - Dù đối mặt với áp lực lớn sau sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Cà Mau vẫn ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã đạt mốc gần 99%.

Nhiều tuyến đường tại Cà Mau ngập sâu do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài
Nhiều tuyến đường tại Cà Mau ngập sâu do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài

VOV.VN - Từ sáng ngày hôm nay 21/5, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều khu vực trũng, tuyến đường nội ô bị ngập sâu trong nước.

Nhiều tuyến đường tại Cà Mau ngập sâu do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài

Nhiều tuyến đường tại Cà Mau ngập sâu do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài

VOV.VN - Từ sáng ngày hôm nay 21/5, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều khu vực trũng, tuyến đường nội ô bị ngập sâu trong nước.

Cà Mau: Không lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
Cà Mau: Không lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng

VOV.VN - Mặc dù trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xuất hiện một số cơn mưa, giúp giảm bớt mức nhiệt oi bức dưới những tán rừng tràm, song công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) tại đây vẫn đang được duy trì ở mức cao nhất.

Cà Mau: Không lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng

Cà Mau: Không lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng

VOV.VN - Mặc dù trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xuất hiện một số cơn mưa, giúp giảm bớt mức nhiệt oi bức dưới những tán rừng tràm, song công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) tại đây vẫn đang được duy trì ở mức cao nhất.

Cá chết hàng loạt ở Nghệ An, kết quả mẫu nước đều nằm trong giới hạn cho phép
Cá chết hàng loạt ở Nghệ An, kết quả mẫu nước đều nằm trong giới hạn cho phép

VOV.VN - Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết, bước đầu chưa có cơ sở xác định nguyên nhân thủy sản chết do ô nhiễm môi trường nước mặt diện rộng hoặc do bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Cá chết hàng loạt ở Nghệ An, kết quả mẫu nước đều nằm trong giới hạn cho phép

Cá chết hàng loạt ở Nghệ An, kết quả mẫu nước đều nằm trong giới hạn cho phép

VOV.VN - Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết, bước đầu chưa có cơ sở xác định nguyên nhân thủy sản chết do ô nhiễm môi trường nước mặt diện rộng hoặc do bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Điều tra vụ cháy nhà khiến 3 người thương vong tại Cà Mau
Điều tra vụ cháy nhà khiến 3 người thương vong tại Cà Mau

VOV.VN - Chiều 19/5, lãnh đạo UBND xã Phong Thạnh (tỉnh Cà Mau) cho biết, công an địa phương phối hợp công an tỉnh đang điều tra vụ cháy nhà khiến 3 người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Điều tra vụ cháy nhà khiến 3 người thương vong tại Cà Mau

Điều tra vụ cháy nhà khiến 3 người thương vong tại Cà Mau

VOV.VN - Chiều 19/5, lãnh đạo UBND xã Phong Thạnh (tỉnh Cà Mau) cho biết, công an địa phương phối hợp công an tỉnh đang điều tra vụ cháy nhà khiến 3 người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục