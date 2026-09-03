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Cà Mau cần ứng dụng công nghệ để nâng tầm ngành tôm

Thứ Năm, 07:00, 03/09/2026
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VOV.VN - Tỉnh Cà Mau có lợi thế dẫn đầu cả nước để phát triển ngành tôm. Nhà đầu tư đã đề xuất nhiều giải pháp đột phá, trong khi lãnh đạo Chính phủ yêu cầu địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng tầm giá trị cho ngành hàng mũi nhọn này.

Cà Mau là tỉnh duy nhất của nước ta sở hữu ba mặt giáp biển với chiều dài bờ biển 310 km, tạo ra vùng không gian rộng lớn ven bờ vô cùng thuận lợi cho phát triển thủy sản, nhất là ngành tôm.

Cả nước hiện có kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD mỗi năm, riêng Cà Mau đã đóng góp tới 2,6 tỷ USD. Tỉnh Cà Mau cũng đang đứng đầu cả nước về diện tích và sản lượng nuôi tôm.

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Tỉnh Cà Mau đứng đầu cả nước về diện tích nuôi và sản lượng tôm

Cà Mau cần gỡ nút thắt hạ tầng

Ông Mai Văn Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn GrowMax chỉ ra, trong 6 tháng, ngành tôm đã mang về cho Cà Mau 56.400 tỷ đồng và dự kiến cả năm đạt trên 100.000 tỷ đồng, chiếm gần 2/3 tổng doanh thu toàn tỉnh.

Tỉnh cũng đang giữ vị thế số một trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến tôm và hoàn toàn đủ điều kiện hướng tới mục tiêu trở thành thủ phủ tôm của thế giới. Tuy nhiên, hạ tầng phục vụ ngành tôm như giao thông, điện, hệ thống kênh cấp thoát nước và xử lý môi trường vẫn chưa được đầu tư tương xứng.

"Tôi mong lãnh đạo tỉnh quan tâm đặc biệt đến cơ sở hạ tầng để phát triển ngành tôm; không chỉ cho các doanh nghiệp, mà cho cả cộng đồng người nuôi tôm của tỉnh Cà Mau. Không nơi đâu có được thiên nhiên ưu đãi về hệ thống sông ngòi, tính chất nguồn nước để có thể phát triển ngành tôm như Cà Mau, và không một tỉnh, thành nào có thể cạnh tranh được với ngành tôm Cà Mau. Nếu được đầu tư đúng mức, Cà Mau không chỉ đạt tổng thu sản phẩm tôm hơn 100.000 tỷ đồng mỗi năm, mà có thể nâng lên 200.000 tỷ, thậm chí 300.000 tỷ đồng" - ông Hoàng cho biết.

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Tỉnh Cà Mau có tiềm năng lớn để phát triển ngành tôm

Ông cũng đề xuất, tỉnh Cà Mau cần khẩn trương rà soát tổng thể quỹ đất, kiên quyết thu hồi các diện tích bỏ hoang hoặc dự án chậm triển khai để giao cho các đơn vị có năng lực thực sự. Đồng thời, tỉnh nên bố trí một đầu mối hành chính đủ thẩm quyền và nhiệt huyết để hỗ trợ nhà đầu tư xử lý thủ tục nhanh gọn.

Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Nhằm thúc đẩy ngành tôm phát triển, tỉnh Cà Mau đang mời gọi đầu tư vào các dự án trọng điểm như: Vùng sản xuất tôm giống tập trung 150 ha tại xã Long Điền; Dự án nuôi trồng thủy sản 77 ha tại xã Tân Thuận; các dự án vào Khu nông nghiệp công nghệ cao phát triển ngành tôm, cùng nhiều công trình hạ tầng giao thông, công nghiệp phụ trợ.

Các nhà đầu tư tham gia sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế, miễn tiền thuê đất và miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị, máy móc.

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Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cam kết đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cam kết sẽ nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc đồng hành, phục vụ doanh nghiệp và yêu cầu các cấp ngành, địa phương bên dưới phải thực hiện tốt.

"Việc hỗ trợ doanh nghiệp phải được thực hiện thường xuyên và xuyên suốt, từ khâu nghiên cứu, đầu tư, thực hiện thủ tục, triển khai dự án cho đến khi đi vào hoạt động. Với tinh thần không đùn đẩy, không né tránh và không để các doanh nghiệp phải đi nhiều nơi, tìm nhiều cơ quan để giải quyết một công việc. Khó khăn ở đâu phải giải quyết ngay từ trách nhiệm và xử lý ngay tại đó. Nội dung nào chưa giải quyết được phải thông tin rõ nguyên nhân và thời hạn giải quyết cụ thể cho từng doanh nghiệp, từng nhà đầu tư", ông Ngời cho biết.

Công nghệ sẽ giúp "Tôm Cà Mau" vươn tầm

Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 mới được tỉnh Cà Mau tổ chức, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, cho biết Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương mới ban hành, đã đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, trong đó các tỉnh ven biển đóng góp 70% GDP cả nước. Với vị thế đặc biệt, Cà Mau phải trở thành trung tâm logistics hướng ra biển và trung tâm nuôi trồng thủy sản của khu vực.

Phó Thủ tướng đánh giá ngành tôm là một trong 4 trụ cột kinh tế của địa phương. Không chỉ dừng lại ở danh xưng "thủ phủ tôm" trong nước mà tỉnh phải xây dựng hệ sinh thái để đưa thương hiệu "Tôm Cà Mau" vươn tầm thế giới. Muốn làm được điều đó, địa phương phải đi đầu trong ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý, tỉnh Cà Mau cần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57 để ngành tôm đột phá
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Tỉnh Cà Mau cần ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất, chất lượng tôm nuôi

"Tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh quyết liệt đẩy mạnh thực hiện thực chất, hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về cả 3 trụ cột: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều đó sẽ là động lực tăng trưởng mới của tỉnh Cà Mau. Cùng là sản phẩm con tôm, nhưng con tôm thời kỳ này đã khác với con tôm ngày xưa. Chúng ta sẽ xây dựng một hệ sinh thái nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm của tôm Cà Mau gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo.

Con tôm không chỉ là sinh kế lâu đời của người dân mà đã trở thành trụ cột kinh tế của Cà Mau. Để hiện thực hóa mục tiêu khẳng định thương hiệu tôm trên thị trường quốc tế, việc tháo gỡ nút thắt hạ tầng phải được thực hiện song hành cùng tư duy đổi mới công nghệ. Bên cạnh sự đồng hành giữa chính quyền với doanh nghiệp sẽ đủ cơ sở để Cà Mau nâng tầm vị thế "thủ phủ tôm", vươn mình trở thành trung tâm kinh tế biển năng động của cả nước.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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