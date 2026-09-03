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Cà Mau: Lượng khách và doanh thu du lịch trong kỳ nghỉ lễ 2/9 tăng cao

Thứ Năm, 12:31, 03/09/2026
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VOV.VN - Trong 5 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách và tổng doanh thu du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu từ báo cáo tổng hợp của Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Cà Mau, tổng lượt khách tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh (tính từ ngày 29/8-2/9) ước đạt khoảng 210.430 lượt, tăng 74,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 3.890 lượt.

ca mau luong khach va doanh thu du lich trong ky nghi le 2 9 tang cao hinh anh 1
Dịp này, tỉnh Cà Mau cũng hưởng ứng Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước"

Tổng thu du lịch ước đạt khoảng 250 tỷ đồng, tăng 98,4% so với cùng kỳ. Khách lưu trú tại các cơ sở du lịch đạt khoảng 36.000 lượt.

Lượng khách tăng cao đến từ việc, dịp này tỉnh tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn. Nổi bật là Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I với chủ đề "Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc".

Bên cạnh đó, Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 kết hợp bắn pháo hoa tại khu đô thị Happy Home (Phường Tân Thành) cùng Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước năm 2026” đã thu hút hàng chục ngàn lượt người dân và du khách tham gia.

ca mau luong khach va doanh thu du lich trong ky nghi le 2 9 tang cao hinh anh 2
Dịp 2-9, Cà Mau còn tổ chức nhiều sự kiện khác để thu hút khách trong và ngoài tỉnh
ca mau luong khach va doanh thu du lich trong ky nghi le 2 9 tang cao hinh anh 3
Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu là một trong những sự kiện nổi bật nhất

Các khu, điểm du lịch và di tích trên địa bàn thu hút tổng cộng gần 173.000 lượt khách. Trong đó, Khu du lịch Đất Mũi dẫn đầu với hơn 34.000 lượt khách; khu vực Quảng trường Hùng Vương và các không gian di sản đạt 17.200 lượt; các hộ du lịch cộng đồng tại Đất Mũi đón 13.384 lượt;…

Theo Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Cà Mau, công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, khu điểm du lịch được duy trì ổn định. Các đơn vị nghiêm túc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; ngành chức năng chưa ghi nhận phản ánh về tình trạng chèo kéo hay ép giá du khách qua đường dây nóng.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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