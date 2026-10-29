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Cà Mau mong muốn Vietjet Air duy trì bay kết nối Hà Nội

Thứ Năm, 17:34, 29/10/2026
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VOV.VN - Tỉnh Cà Mau sẽ xem xét thực tế để ban hành chính sách hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với hãng bay trong giai đoạn giá nhiên liệu biến động.

Ngày 29/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air), bàn về việc tổ chức đường bay kết nối Cà Mau với Hà Nội.

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Lãnh đạo tỉnh Cà Mau chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo Vietjet Air tại buổi làm việc.

Chia sẻ tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó tổng giám đốc Vietjet Air, cho biết việc mở mới một đường bay vốn đã khó khăn, nhưng duy trì hoạt động ổn định lâu dài lại càng áp lực hơn.

Đại diện hãng hàng không mong muốn tỉnh Cà Mau đồng hành trong việc đẩy mạnh quảng bá đường bay, vận động các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành ưu tiên sử dụng dịch vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng không. Hiện Vietjet Air đang sở hữu đội tàu bay hơn 130 chiếc và tiếp tục kế hoạch mở rộng mạng bay nội địa lẫn quốc tế từ nay đến cuối năm.

Về phía ngành du lịch địa phương, ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết sở sẵn sàng hỗ trợ truyền thông cho đường bay thông qua mạng lưới đã ký kết.

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Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (áo trắng, ở giữa) phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, với lợi thế đang xây dựng 2 khu du lịch quốc gia cùng mối liên kết với hơn 100 công ty lữ hành trên toàn quốc, Cà Mau có đầy đủ cơ sở để phối hợp khai thác tốt nguồn khách cho hãng.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, giao các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Vietjet Air trong công tác bảo đảm an toàn bay. Tỉnh cũng sẽ xem xét thực tế để nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp, chia sẻ khó khăn với hãng trong giai đoạn giá nhiên liệu biến động.

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Sân bay Cà Mau sẽ đưa vào khai thác trở lại vào cuối tháng 11 tới.

Đường bay Cà Mau - Hà Nội có vai trò quan trọng, giúp giải quyết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội của “Vùng Đất Mũi”. Hiện Cảng hàng không Cà Mau đang được nâng cấp. Khi đưa vào khai thác, hạ tầng mới sẽ cho phép sân bay Cà Mau tiếp nhận các dòng máy bay như: Airbus A320, A321.

Điều này không chỉ giúp tỉnh Cà Mau kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế Hà Nội, TP.HCM mà tỉnh Cà Mau còn kỳ vọng hợp tác mở thêm các đường bay kết nối với nhiều tỉnh, thành khác.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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