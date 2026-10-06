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Bàn giao 35 xe Hyundai County cho Bộ Quốc phòng phục vụ "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Thứ Ba, 15:55, 06/10/2026
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VOV.VN - 35 xe Hyundai County nguyên mẫu 29 chỗ đã được bàn giao cho Bộ Quốc phòng và cải hoán thành phương tiện chuyên dụng, phục vụ các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Theo thông tin từ Hyundai Thành Công Thương Mại, 35 xe Hyundai County phiên bản 29 chỗ đã được doanh nghiệp bàn giao nguyên mẫu cho Bộ Quốc phòng để nghiên cứu, cải hoán theo yêu cầu sử dụng đặc thù.

ban giao 35 xe hyundai county cho bo quoc phong phuc vu chien dich 500 ngay dem hinh anh 1
Toàn bộ 35 xe Hyundai County nguyên mẫu đã hoàn tất cải hoán trang thiết bị chuyên dụng, chính thức bàn giao cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ

Trên nền tảng xe khách thương mại, các cơ quan chuyên môn đã thực hiện nhiều hạng mục cải tạo nhằm đáp ứng nhiệm vụ vận chuyển hài cốt liệt sĩ. Trong đó có hệ thống khung, bệ và giá cố định đặt tiểu; giá vòng hoa; vị trí đặt lư hương, nến điện tử; đồng thời điều chỉnh cửa phía sau, vách ngăn và một số chi tiết liên quan.

ban giao 35 xe hyundai county cho bo quoc phong phuc vu chien dich 500 ngay dem hinh anh 2

Mẫu xe Hyundai County chuyên dụng đã được Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức nghiệm thu giai đoạn 1 tại Trung tâm Thực hành thử nghiệm phía Bắc, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự trong tháng 9/2026.

Đến nay, Cục Xe máy - Vận tải phối hợp với Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự đã hoàn thành cải hoán, nghiệm thu và bàn giao toàn bộ 35 phương tiện theo kế hoạch. Sau khi hoàn thiện, các xe được đưa vào trang bị cho các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phục vụ nhiệm vụ tại nhiều khu vực khác nhau.

ban giao 35 xe hyundai county cho bo quoc phong phuc vu chien dich 500 ngay dem hinh anh 3

Hyundai County là dòng xe khách 29 chỗ quen thuộc tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Việc lựa chọn mẫu xe này làm nền tảng cải hoán cho thấy khả năng đáp ứng những yêu cầu vận hành đặc thù sau khi được nghiên cứu và điều chỉnh về kết cấu.

Toàn bộ quá trình cải hoán được thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng, trong khi Hyundai Thành Công Thương Mại đảm nhiệm việc cung cấp xe nguyên mẫu.

Việc bổ sung 35 xe chuyên dụng lần này góp phần nâng cao khả năng cơ động cho các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ tại nhiều khu vực có địa hình phức tạp, điều kiện di chuyển khó khăn, đồng thời bảo đảm tính trang nghiêm trong quá trình vận chuyển hài cốt liệt sĩ sau khi được tìm thấy và quy tập.

ban giao 35 xe hyundai county cho bo quoc phong phuc vu chien dich 500 ngay dem hinh anh 4

Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, bên cạnh nỗ lực của các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, việc bảo đảm phương tiện, trang thiết bị đồng bộ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, để thêm nhiều liệt sĩ được trở về với đất mẹ trong sự tri ân và thành kính.

PV/VOV.VN
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