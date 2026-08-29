Khởi công dự án kè 480 tỷ đồng bảo vệ bờ sông Gành Hào ở Cà Mau

Chiều 29/8, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khởi công Dự án Kè bảo vệ bờ sông xã Gành Hào (đoạn G6). Dự án có tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Quy mô công trình gồm tuyến kè bê tông cốt thép dài 2,5 km nối từ Rạch Cóc đến ngã ba sông thị trấn Gành Hào (cũ); kết hợp hành lang đi bộ rộng 4m, đường quản lý vận hành rộng 4m, hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời, cây xanh và hệ thống thoát nước đồng bộ.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau cùng các đại biểu bấm nút khởi công dự án

Tuyến bờ sông Gành Hào nằm ở vị trí xung yếu, liên tục chịu tác động của dòng chảy xiết và triều cường biến động mạnh. Số liệu quan trắc từ năm 2014 đến nay cho thấy hiện tượng xói lở đã làm đường bờ sông lấn sâu vào đất liền từ 4 - 20m.

Trước đây, các giải pháp gia cố bằng cọc gỗ của người dân hay kè bê tông tự phát trị giá hàng tỷ đồng của các cơ sở kinh doanh đều bị sóng nước phá hủy. Đặc biệt, sự cố sạt lở năm 2023 từng đánh sập hạ tầng, đe dọa trực tiếp hoạt động của 2 doanh nghiệp và ảnh hưởng đến sinh kế của gần 1.500 lao động.

Khu vực triển khai dự án là điểm nóng sạt lở của tỉnh Cà Mau

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trao hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà cho hộ gia đình chính sách

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân, cho biết dự án được phê duyệt nhằm có biện pháp vững chắc, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, tránh tình trạng sụt lún, xói lở, đồng thời tôn tạo cảnh quan đô thị sinh thái bền vững.

Ông Luân đã biểu dương những hộ dân bị ảnh hưởng đã tuân thủ quy định để dự án được triển khai. Ông yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, nghiên cứu kỹ địa thủy văn để xây dựng hiệu quả công trình; chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng.