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Thiếu sách giáo khoa, phụ huynh phải mua online với giá cao

Thứ Năm, 06:16, 10/09/2026
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VOV.VN - Năm học 2026-2027 đã bắt đầu, nhưng nhiều gia đình vẫn chưa có đủ sách giáo khoa cho con. Dù Bộ GD&ĐT yêu cầu bảo đảm đủ sách trước 30/8, phụ huynh vẫn phải chạy nhiều nơi, lên mạng tìm mua từng cuốn, thậm chí tính chuyện in, photocopy tạm thời để con có tài liệu học.

Sau khai giảng phụ huynh vẫn đỏ mắt săn từng cuốn sách

Năm học mới đã bắt đầu được vài ngày nhưng hành trình tìm đủ sách giáo khoa của nhiều phụ huynh vẫn chưa kết thúc. Tại một số địa phương, các nhà sách thiếu cục bộ nhiều đầu sách, khiến phụ huynh phải mua lẻ từng cuốn, tìm đến nhiều điểm bán hoặc đặt mua trên các nền tảng trực tuyến.

Tại Hà Nội, những ngày đầu tháng 9, một số phụ huynh vẫn tìm đến các nhà sách lớn để mua những cuốn còn thiếu. Có gia đình đã đăng ký mua sách qua trường nhưng đến nay vẫn chưa nhận đủ bộ sách cho con.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 8/9, tại Nhà sách Trí Tuệ ở Giảng Võ, một số phụ huynh cho biết dù đã đặt sách từ trước, khi nhận vẫn thiếu một số đầu sách. Không ít người phải tiếp tục tìm mua tại các nhà sách khác hoặc lên mạng đặt mua.

thieu sach giao khoa, phu huynh phai mua online voi gia cao hinh anh 1
Ngày 8/9, tại Nhà sách Trí Tuệ (Giảng Võ, Hà Nội), nhiều phụ huynh vẫn phải tìm, gom từng cuốn SGK cho con dù năm học mới đã bắt đầu.

Anh Mạnh Hà, một phụ huynh có con học lớp 2, cho biết gia đình đã chủ động đăng ký sách nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có đủ. Trong khi con đã bắt đầu học, việc thiếu sách khiến phụ huynh phải tính đến phương án sử dụng bản điện tử hoặc photocopy tạm thời.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại một số nhà sách ở Hà Nội. Tại Nhà sách Tiến Thọ trên đường Láng, một số đầu sách Toán, Ngữ văn của bậc tiểu học và THCS vẫn khan hàng. Phụ huynh đến mua phải tìm từng cuốn, thay vì có thể mua trọn bộ.

Tại TP.HCM, tình trạng phụ huynh tiếp tục tìm mua sách sau khai giảng cũng được ghi nhận. Theo ghi nhận sáng 8/9 tại cửa hàng sách giáo dục số 231 Nguyễn Văn Cừ, nhiều phụ huynh xếp hàng chờ mua SGK cho con. Nguồn sách tại đây tương đối đầy đủ hơn một số điểm khác nên lượng phụ huynh tập trung đông.

Một số phụ huynh cho biết đã đăng ký mua sách qua trường từ trước nhưng vẫn được thông báo chưa có đủ, phải tự tìm mua tại các nhà sách. Có người còn phải in tạm sách điện tử hoặc sử dụng bản photocopy trong thời gian chờ sách bản in.

Đáng chú ý, tại Đắk Lắk, tình trạng thiếu sách được ghi nhận trên diện rộng. Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Đắk Lắk được Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải, hơn 40% học sinh trên địa bàn chưa có đủ SGK bản in. Sở đã rà soát nhu cầu và báo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam số lượng cần bổ sung khoảng 2,4 triệu bản, với tổng kinh phí ước tính hơn 30 tỷ đồng. Nếu đặt in bổ sung từ thời điểm này, sớm nhất đến tháng 11 mới có sách. 

Trước tình trạng này, ngành giáo dục Đắk Lắk đang tính phương án điều chuyển sách còn tồn từ các địa phương khác về tỉnh. Trong thời gian chờ nguồn sách, các trường sử dụng sách điện tử, trình chiếu nội dung bài học và cho học sinh dùng chung sách theo nhóm.

Như vậy, dù năm học đã chính thức bắt đầu, việc thiếu sách vẫn đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc học của một bộ phận học sinh ở một số địa phương. Điều này càng đặt ra câu hỏi khi trước đó, ngày 21/8, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 5655/BGDĐT-GDPT, yêu cầu các địa phương rà soát số lượng còn thiếu và phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng phương án cung ứng, bảo đảm đủ SGK cho các trường trước ngày 30/8/2026.

Lên mạng tìm sách, phụ huynh lo cả giá lẫn chất lượng

Khi các nhà sách không có đủ sách, một trong những lựa chọn của phụ huynh là chuyển sang mua trực tuyến. Tuy nhiên, việc mua qua các kênh này cũng khiến một số gia đình băn khoăn về giá bán.

Một phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội về việc mua sách giáo khoa lớp 5 cho con cho biết gia đình đặt 9 cuốn thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống với giá khoảng 153.000 đồng. Sau khi đối chiếu giá bìa từng cuốn, phụ huynh này ước tính 9 cuốn có tổng giá khoảng 110.000 đồng, tức số tiền thực tế cao hơn khoảng 40.000 đồng.

Theo phụ huynh này, bộ sách lớp 5 đầy đủ gồm khoảng 15 cuốn. Gia đình vẫn còn thiếu một số cuốn, trong đó có Toán, Tiếng Việt tập 2 và hai tập Tiếng Anh cùng một số môn học khác. Nếu mua đủ bộ, phụ huynh ước tính tổng số tiền có thể lên tới khoảng 290.000 đồng và đặt câu hỏi về mức chênh lệch so với giá bìa. Gia đình tiếp tục đặt mua trên Shopee, song một số đầu sách cũng được thông báo hết hàng.

thieu sach giao khoa, phu huynh phai mua online voi gia cao hinh anh 2
Nhà sách không đủ sách, nhiều phụ huynh phải chuyển sang tìm mua SGK trên các sàn thương mại điện tử với giáo cao

Một số phụ huynh cho biết khi tìm mua SGK trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, họ bắt gặp nhiều đầu sách có giá cao hơn đáng kể so với giá bìa. Có phụ huynh phản ánh một số cuốn được rao bán cao gấp đôi, thậm chí gấp 4-6 lần giá niêm yết. Chẳng hạn, sách Âm nhạc lớp 1 giá bìa 7.000 đồng nhưng có nơi rao 44.000 đồng; sách Đạo đức lớp 1 giá bìa 8.800 đồng được rao 34.000 đồng.

Khảo sát của phóng viên trên một số trang thương mại điện tử, trong đó có Shopee, cho thấy một số đầu sách giáo khoa được rao bán với mức giá cao hơn đáng kể so với giá bìa. Có trường hợp giá bán cao gấp đôi, thậm chí hơn nhiều lần so với giá niêm yết. Mức giá giữa các gian hàng cũng có sự chênh lệch, nhất là với những đầu sách phụ huynh đang có nhu cầu tìm mua.

thieu sach giao khoa, phu huynh phai mua online voi gia cao hinh anh 3
Giá SGK trên sàn thương mại điện tử có nơi cao gấp nhiều lần giá bìa, nhiều đầu sách vẫn khan hiếm, không đủ để phụ huynh mua.

Tại TP.HCM, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng từng cảnh báo tình trạng một số cá nhân lợi dụng nhu cầu tăng cao để thu gom SGK và bán lại với giá cao. Vì vậy, phụ huynh được khuyến cáo thận trọng khi mua sách qua các kênh không chính thức. Trong khi đó, với những gia đình chưa thể mua được sách bản in, phương án sử dụng sách điện tử, in hoặc photocopy tạm thời đang được tính đến.

Tại Đắk Lắk, theo đại diện Sở GD&ĐT tỉnh, các trường đã triển khai giải pháp sử dụng sách giáo khoa điện tử trong thời gian chờ sách bản in. Đối với học sinh chưa có sách bản in và không có thiết bị để tiếp cận bản điện tử, Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho phép linh hoạt tải SGK từ nguồn chính thức để in, photocopy tạm thời một số phần cần thiết. Sở nhấn mạnh đây chỉ là giải pháp tình thế, nhằm không để việc học bị gián đoạn trong thời gian chờ cung ứng sách.

Về phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị cho biết đến ngày 3/9 đã phát hành 228 triệu bản SGK và đang tiếp tục điều chuyển sách giữa các địa phương để cân đối nguồn cung. Riêng từ ngày 1 đến 6/9, khoảng 2,5 triệu bản SGK tiếp tục được cung ứng, tập trung cho các trường đăng ký, đặt hàng muộn và bổ sung những đầu sách còn thiếu cục bộ. Trong tháng 9, Nhà xuất bản dự kiến in bổ sung khoảng 17 triệu bản SGK, sách bài tập theo nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, việc phụ huynh vẫn phải chạy nhiều nơi tìm sách cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở tổng số lượng sách đã in, mà còn ở việc sách có đến đúng nơi, đúng lúc hay không. Năm học đã bắt đầu, nhưng với những học sinh vẫn chưa có đủ sách, việc học mỗi ngày vẫn phải xoay xở như  dùng chung sách với bạn, xem bản điện tử hoặc chờ phụ huynh tiếp tục tìm mua. Điều phụ huynh mong muốn lúc này không chỉ là sách đã được in đủ, mà là con em mình cần có sách để học ngay từ những ngày đầu năm học.

Thu Hằng/VOV.VN
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