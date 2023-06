Các địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Sơn La sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Phóng viên Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc thông tin, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Sơn La có trên 11.800 thí sinh dự thi tại 34 điểm thi. So với năm trước, số lượng thí sinh, điểm thi và phòng thi đều tăng. Địa phương đã huy động hơn 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng khác tham gia tất cả các khâu của kỳ thi.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở Giáo dục và đào tạo đã phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn cán bộ coi thi các kỹ năng kịp thời phát hiện thí sinh nghi ngờ sử dụng thiết bị công nghệ cao trong giờ thi.

Các đoàn công tác của tỉnh Sơn La kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Bên cạnh đó, với đặc thù địa bàn miền núi, giao thông đi lại khó khăn, nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ... Sơn La cũng đã xây dựng các phương án bảo đảm điều kiện ăn, ở, đi lại cho cán bộ làm thi và thí sinh dự thi; quan tâm đặc biệt việc hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy giáo Nguyễn Quang Hòa, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tông Lệnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết: "Khối 12 của nhà trường có 48 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chúng tôi đã kêu gọi sự ủng hộ của Hội chữ thập đỏ huyện Thuận Châu, Hội khuyến học tỉnh Sơn La hỗ trợ cho các em. Đặc biệt với phong trào tiếp sức mùa thi, chúng tôi sẽ tổ chức cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn ăn sáng, trưa, tối; tạo điều kiện tốt nhất cho các em ở trọ; hỗ trợ thêm tiền trọ; trường hợp thí sinh khó khăn quá thì sắp xếp cho ở trong trường".

Điện Biên chủ động các phương án cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Theo PV Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Điện Biên có gần 6.700 thí sinh đăng ký dự thi; trong số này có hơn 630 thí sinh tự do, hơn 1.200 thí sinh thi để xét tuyển Cao đẳng, Đại học. Các thí sinh sẽ thi ở 302 phòng thi tại 24 điểm thi chính thức. Ngoài số này, địa phương cũng chuẩn bị 21 điểm thi dự phòng đặt tại các trường phổ thông, trung tâm Giáo dục Thường xuyên ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố.

Trong các ngày từ 19-23/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã thành lập 3 đoàn kiểm tra việc đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, nơi ăn nghỉ cho cán bộ làm thi và các thí sinh ở xa; chú trọng công tác hỗ trợ cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các điểm thi trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Hiện một số điểm thi tại các xã Tả Sìn Thàng (huyện Tủa Chùa), Mường Luân (huyện Điện Biên Đông) đường đi lại khó khăn, nguy cơ sạt lở nếu mưa lũ xảy ra, Sở đã lên phương án phối hợp với các địa phương và ngành Giao thông chủ động các phương án ứng phó.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết: “Sở Giao thông Vận tải và các huyện đều đã có phương án dự phòng trong công tác vận chuyển đề thi khi xảy ra mưa lũ, cần tăng bo sẽ tăng bo, cần tăng cường nhân lực sẽ cho tăng cường nhân lực. Đối với các em học sinh ở xa, ngành đã có chủ trương bố trí các em nghỉ tập trung tại các điểm thi, nấu ăn tại chỗ để đảm bảo không thí sinh nào bị nhỡ thi”.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tuyển sinh Đại học, Giáo dục nghề nghiệp năm 2023 được tổ chức từ 27 đến 30/6. Tại 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung có 462 địa điểm cần ưu tiên cấp điện, trong đó 423 điểm thi và 39 địa điểm của Ban Chỉ đạo điều hành, in sao đề thi, chấm thi.

Đảm bảo nguồn điện phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh Đại học

PV Thành Long/VOV- Miền Trung đưa tin, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã sẵn sàng các phương án cấp điện liên tục, ổn định phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh Đại học, Giáo dục nghề nghiệp năm 2023 tại 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Để đảm bảo nguồn điện phục vụ kỳ thi, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã yêu cầu các Công ty Điện lực thành viên chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo, các Hội đồng thi tại địa phương đảm bảo cấp điện phục vụ tốt kỳ thi. Ông Lê Hoàng Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết, Tổng Công ty cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực xử lý sự cố, sửa chữa điện tại các Tổ thao tác lưu động, Đội quản lý vận hành, Đội sửa chữa nóng (hotline)… trong các ngày diễn ra kỳ thi. Các Công ty Điện lực phối hợp với Ban Chỉ đạo, các Hội đồng thi chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị, phương tiện, máy phát điện dự phòng và có chế độ ứng trực phù hợp để kịp thời xử lý sự cố, chuyển đổi phương thức vận hành hoặc chạy máy phát dự phòng, nhanh chóng cấp điện lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố.

gành Điện tăng cường các trạm biến áp để sẵn sàng phương án cung cấp điện phục vụ kỳ thi

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, Tổng Công ty Điện lực miền Trung yêu cầu các Công ty Điện lực không cắt điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban Chỉ đạo, các Hội đồng thi tại địa phương. Trong trường hợp xảy ra sự cố thì phải có phương án dự phòng, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục tại các địa điểm này.

Các trường THPT ở tỉnh Đắk Lắk cũng đã hoàn tất các phần việc cuối cùng, nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, chất lượng. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Đắk Lắk có 33 điểm thi chính thức với hơn 21.100 thí sinh dự thi, có gần 3.000 cán bộ, giáo viên coi thi, giám sát và phục vụ tại các điểm thi.

Đắk Lắk sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Theo PV Hương Lý/VOV-Tây Nguyên, điểm thi trường THPT Lê Hữu Trác, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk có 38 phòng thi, với hơn 860 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Để đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị an ninh, an toàn phục vụ tốt nhất cho kỳ thi, ông Phan Nhật Khánh, Hiệu trưởng trường THPT Lê Hữu Trác cho biết: “Công tác an ninh nhà trường đã phối hợp với công an huyện để thực hiện công tác an ninh cho nhà trường. Trong công tác phòng cháy chữa cháy chuẩn bị các máy bơm khi cần thiết là sử dụng các phương án phòng cháy chữa cháy. Về công tác điện lực thì nhà trường đã thay thế dây điện cũ để đảm bảo nguồn điện đáp ứng tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023”.

Còn tại huyện Buôn Đôn, là một trong hai huyện biên giới của tỉnh Đắk Lắk, số lượng thí sinh dự thi không quá đông (hơn 600 thi sinh) nhưng điều kiện đi lại tương đối khó khăn. Do đó, Ban chỉ đạo kỳ thi cấp huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trong huyện tạo mọi điều kiện hỗ trợ tốt nhất để thí sinh và phụ huynh yên tâm trong những ngày diễn ra kỳ thi, nhất là với thí sinh người dân tộc thiểu số, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột

Ông Y Si Thắt Ksơr, Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho biết: “Chúng tôi có 131 học sinh khó khăn giao nhiệm vụ cho các phòng ban chức năng phối kết hợp với huyện đoàn tiếp sức mùa thi, phối kết hợp với trường dân tộc nội trú học sinh có nhu cầu ở lại huyện cũng hỗ trợ cho ngành y tế phun thuốc phòng chống sốt xuất huyết, sốt rét”.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đã thành lập các đoàn thanh, kiểm tra trước kỳ thi về các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi; tập huấn kỹ năng cho cán bộ coi thi; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ về những điểm mới trong kỳ thi đến giáo viên và học sinh. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi sau sự việc mất an ninh tại huyện Cư Kuin vừa qua.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, ngành giáo dục - đào tạo Đắk Lắk đang hướng đến một kỳ thi an toàn, chất lượng, đạt kết quả cao./.