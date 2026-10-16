Các đội quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào, Campuchia xuất quân sớm 3 tháng

Các đội quy tập tại Lào, Campuchia xuất quân sớm hơn 3 tháng

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về kết quả Chiến dịch 500 ngày đêm, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia được chỉ đạo xuất quân thực hiện nhiệm vụ sớm hơn 3 tháng so với định kỳ hằng năm.

Đội K53 là đơn vị thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia trong mùa khô 2026-2027. Ảnh: Vân Tuyền

Việt Nam đã hội đàm, ký biên bản kỳ họp lần thứ XXXI với phía Lào và lần thứ XXV với phía Campuchia về công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại hai nước trong mùa khô 2026-2027.

Cơ quan thường trực các ban, ủy ban phụ trách công tác này cũng tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đội đang hoạt động tại Lào và Campuchia. Tính đến ngày 14/10/2026, kết quả tìm kiếm, quy tập trong chiến dịch tại Lào là 222 hài cốt liệt sĩ, tại Campuchia là 1.043 hài cốt liệt sĩ.

Hoàn thành rà phá bom mìn trên 4.460ha vùng lõi Vị Xuyên

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia, đến ngày 14/10/2026, các lực lượng đã hoàn thành rà phá bom mìn, vật nổ trên diện tích 4.460ha tại vùng lõi Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ Quốc phòng đã tập trung lực lượng, phương tiện rà phá tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Vị Xuyên, Lào Cai, Lạng Sơn; thành lập 360 tổ, đội với 5.183 người, sử dụng 1.311 máy dò cùng các trang thiết bị.

Báo cáo ghi nhận tiến độ rà phá đạt 17.899,57ha trên tổng diện tích 22.100ha, tương đương 80,99%. Các lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại những khu vực còn lại.

Rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các địa bàn trọng điểm là một trong 5 mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến dịch 500 ngày đêm.