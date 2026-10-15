Lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại Mả Chìa

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thiếu tướng Huỳnh Tuấn Hùng, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân khu 3 cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng và đại diện nhân dân địa phương.

Các đại biểu và nhân dân làm lễ viếng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn.

Sau nghi thức đánh trống, thỉnh chiêng, đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và thành phố Hải Phòng lần lượt dâng hoa, dâng hương, thành kính tưởng niệm 56 liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại Mả Chìa. Thân nhân liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương cùng có mặt, tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tại lễ truy điệu, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhắc lại những năm tháng đau thương tại Mả Chìa. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, địch dựng bốt Mai Sơn án ngữ Đường 10, từ đó tổ chức càn quét, bắt bớ cán bộ, du kích và người dân các xã quanh vùng. Đặc biệt, trong những năm 1949–1951, nhiều chiến sĩ cách mạng và người dân yêu nước đã bị tra tấn, sát hại rồi chôn tập thể tại khu vực Mả Chìa. Ông Đào Trọng Đức khẳng định, 3/4 thế kỷ đã trôi qua nhưng những đau thương, mất mát ấy vẫn khắc sâu trong ký ức người dân Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

ất đông lực lượng vũ trang, người dân xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng tham dự buổi lễ.

"Các Anh, các Chị đã nằm xuống khi vùng đất này còn bị chiếm đóng, không một nén hương, không một tấm bia mộ ghi danh. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần làm nên trang sử "Đường 10 quật khởi", cùng với "Đường 5 anh dũng", "Cát Bi rực lửa", để Hải Phòng hôm nay được mang danh hiệu cao quý: "thành phố Anh hùng".

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ ngày 26/9/2026, các lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương tiến hành tìm kiếm, khai quật tại Mả Chìa, quy tập 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn. Cùng với các hài cốt, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật như mảnh bát ăn cơm, khuy thắt lưng han gỉ và những đoạn dây điện, những chứng tích về sự hy sinh, mất mát của các chiến sĩ cách mạng và người dân yêu nước trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Với thân nhân các liệt sĩ, buổi lễ là thời khắc đặc biệt xúc động sau nhiều thập kỷ mong mỏi tìm lại người thân. Chị Vũ Thị Nguyên, cháu liệt sĩ Vũ Văn Hữu, một trong những liệt sĩ được phát hiện và quy tập hài cốt tại Mả Chìa chia sẻ: "Mình vô cùng xúc động và cảm ơn Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm và quy tập tất cả các mộ liệt sĩ. Hôm nay, gia đình mình vô cùng xúc động vì Bác đã được tìm thấy và đặc biệt, còn phát hiện những di vật của Bác. Mình cũng rất tự hào với sự hy sinh của Bác mình và tất cả các liệt sĩ nơi đây đã đem lại sự bình yên cho đất nước. Mả Chìa sẽ là địa chỉ đỏ để cho tất cả các thế hệ mai sau đến học tập, noi gương".

Sau phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và thành phố Hải Phòng trực tiếp tham gia di chuyển 56 di cốt liệt sỹ từ khu vực tổ chức lễ truy điệu sang nơi an táng ngay liền kề. Những cánh hoa, những nắm đất được các đại biểu và người dân thành kính rải xuống từng phần mộ, tiễn đưa những người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau lễ viếng, truy điệu, các đại biểu làm lễ di quan và an táng hài cốt các liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Theo chủ trương của Thường trực Thành ủy Hải Phòng, khu vực Mả Chìa sẽ được quy hoạch, xây dựng thành Khu tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn, dự kiến hoàn thành trong 8 tháng, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.