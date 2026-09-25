Các em nhỏ rộn ràng xuống phố rước đèn đêm Trung thu

Thiếu nhi TP.HCM xuống phố rước đèn Trung thu

Hoạt động này do Nhà thiếu nhi TP.HCM thực hiện, nằm trong khuôn khổ chương trình "Gọi trăng xuống chơi" tổ chức vào dịp Lễ hội Trung thu năm 2026. Trong 3 ngày 24, 25 và 26/9, các em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động như làm bánh trung thu, làm lồng đèn, nặn tò he, các trò chơi dân gian.

Sau hoạt động phá cỗ, trao học bổng tối 25/9, các em nhỏ nhiều độ tuổi khác nhau cùng gia đình được tổ chức rước đèn đi qua những con đường quanh nhà thiếu nhi Thành phố.

Đoàn rước đèn có trống, có lân, có kèn và có cả những chiếc đèn đầy màu sắc từ nhỏ đến lớn được các em nhỏ háo hức cầm theo. Các em nhỏ và gia đình còn được các lực lượng chức năng hỗ trợ, đảm bảo hành trình đi rước đèn an toàn ngay trong lòng thành phố.

Các em thiếu nhi tại TP.HCM rước đèn đêm trung thu

Lê Nguyễn Anh Khoa, học sinh lớp 9 trường THCS Độc Lập, phường Đức Nhuận (quận Phú Nhuận cũ) với chiếc lồng đèn được tặng, cùng những người bạn của mình rước đèn quanh các con đường trung tâm của thành phố. Em cho biết, rất lâu rồi, khoảng 9 năm về trước đến giờ em mới có cơ hội đi rước đèn tết Trung thu.

"Hôm nay em nhận được chiếc lồng đèn, một túi quà bánh kẹo của nhà thiếu nhi Thành phố. Em rất vui, chưa bao giờ em nhận được nhiều quà như thế này, đây là một tết trung thu rất ý nghĩa với em", Khoa nói thêm.

Anh Khoa (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn của mình nhận được quà và lồng đèn dịp tết trung thu năm nay

Chương trình "Gọi trăng xuống chơi" của Thành đoàn, Nhà thiếu nhi Thành phố ngoài tạo nên một không gian trung thu vui tươi, ấm áp, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam cho thiếu nhi cùng gia đình còn mang đến nhiều phần quà và học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại 3 khu vực của TP.HCM chương trình dành tặng 500 suất quà, trị giá 500.000 đồng mỗi suất để gửi đến các em thiếu nhi, động viên các em học tập tốt cũng như được hưởng một mùa Trung thu ấm áp.

Thiếu nhi TP.HCM rước đèn tết trung thu

Nhiều phụ huynh cùng với con nhỏ tham gia đoàn rước đèn trung thu

Hoạt động rước đèn xuống phố được nhà thiếu nhi TP.HCM tổ chức hằng năm vào dịp trung thu

Các em thiếu nhi tại TP.HCM rước đèn đêm trung thu

Em nhỏ thích thú cầm đèn trung thu màu sắc đi cạnh chú lân

Ấm áp đêm Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại Cần Thơ

Chương trình Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tổ chức tại Cần Thơ với nhiều hoạt động, như: triển lãm ảnh giới thiệu hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” của 34 tỉnh, thành phố; hội thi rước đèn; diễu hành đường phố; thi bày mâm cỗ, trang trí lồng đèn; múa lân; trò chơi dân gian; giao lưu văn hóa, văn nghệ và các hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi.

Không chỉ tại địa điểm chính sông Hậu, một số địa phương ở Cần Thơ, mùa Trung thu năm nay trở nên đặc biệt hơn khi hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cũng được cùng nhau làm lồng đèn, vui chơi, phá cỗ và nhận những phần quà yêu thương. Các hoạt động được tổ chức theo hướng vui tươi, gần gũi, giàu bản sắc văn hóa, tạo không gian để thiếu nhi được vui chơi, giao lưu và cảm nhận sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội.

Hàng ngàn phần quà, học bổng được trao đến các em học sinh khó khăn tại Cần Thơ

Em Đinh Thị Tuyết Nhi, học sinh trường tiểu học Thạnh Xuân – xã Thạnh Xuân – TP Cần Thơ tham gia cuộc thi làm lồng đèn hào hứng: "Em thích nhất là làm lồng đèn, vì làm cùng các bạn rất vui và hoà nhập cùng nhau. Em cũng được tham gia thêm nhiều hoạt động, em thấy vui tươi và chương trình này rất ý nghĩa".

Tại đêm hội chính bên dòng sông Hậu, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và lãnh đạo TP Cần Thơ đã trao tặng 1.000 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 235 suất học bổng và 100 chiếc xe đạp, tổng nguồn lực hơn 1,1 tỷ đồng. Ban tổ chức còn tạo không gian để thiếu nhi giao lưu, kết nối với các điểm cầu; thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, múa lân và cùng các em vui hội trăng rằm.

Phát biểu tại chương trình, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, từ ngày 14 đến ngày 25/9/2026, hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” được triển khai trên khắp cả nước. Từ những bản làng nơi địa đầu Tổ quốc đến các phum, sóc trên tuyến biên giới Tây Nam; từ vùng sâu, vùng xa đến các mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ và cơ sở chăm sóc trẻ em, những chiếc lồng đèn cùng các phần quà thiết thực được trao tận tay các em, mang niềm vui đêm rằm đến gần hơn với tuổi thơ. Tổng giá trị quà tặng và học bổng toàn chương trình gần 8,2 tỷ đồng, thể hiện tinh thần sẻ chia, lan tỏa yêu thương và trách nhiệm xã hội sâu sắc đối với thế hệ măng non của đất nước.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao quà cho các em thiếu nhi

Chị Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh, Trung thu năm 2026 dành sự quan tâm trọng tâm tới thiếu nhi tại 248 xã biên giới, nhất là các em người dân tộc thiểu số; thiếu nhi vùng sâu, vùng xa và các em có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là hoạt động chăm lo trong dịp Tết Trung thu mà còn là thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

"Hy vọng rằng trong thời gian tới các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và toàn xã hội tiếp tục có những hành động thiết thực vì trẻ em; bảo đảm để các em được học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, rèn luyện kỹ năng; đồng thời được lắng nghe, tôn trọng và tham gia vào những vấn đề liên quan đến trẻ em. Đối với các cấp bộ Đoàn và tổ chức Đội, cần tiếp tục là người bạn gần gũi, tin cậy của thiếu nhi; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa các chương trình chăm lo đến đúng địa bàn, đúng đối tượng và duy trì sự đồng hành lâu dài. Mỗi cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi cần luôn đặt tình cảm, trách nhiệm và lợi ích tốt nhất của trẻ em trong từng chương trình, hoạt động" - chị Hồ Hồng Nguyên nói.

Các em học sinh thuyết trình mâm cỗ trung thu tại cuộc thi bày mâm cỗ, trang trí lồng đèn

Trong 14 năm qua, chương trình “Trung thu cho em” đã được triển khai rộng khắp, mang niềm vui và sự sẻ chia đến với thiếu nhi. Từ năm 2021, Hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tiếp tục nối dài những yêu thương, sẻ chia đến với thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mùa trung thu năm nay, hơn 7 triệu chiếc lồng đèn và gần 800.000 phần quà được trao tặng cho thiếu nhi tất cả các tỉnh thành, ưu tiên các em tại 248 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi món quà trao đi, mỗi chiếc lồng đèn không chỉ góp phần làm nên một mùa Trung thu rực rỡ mà còn gửi gắm tình yêu thương, sự sẻ chia, niềm tin vào những ước mơ tươi đẹp.