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Các kiến nghị của người dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Thứ Năm, 15:22, 10/09/2026
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VOV.VN - Việc Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng đối với điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang nhận được sự quan tâm, góp ý của nhiều người dân. 

Chăm chú xem tấm bản đồ quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được treo tại Nhà văn hóa thôn Cổ Điển, bà Đinh Thị Loan, xã Vĩnh Thanh, Hà Nội tìm từng khu vực quen thuộc trong thôn. Thời gian qua, bà và nhiều người dân trong xã nghe nhiều thông tin về phương án phát triển không gian ven sông Hồng, nhưng phải đến hôm nay, khi bản đồ được công khai, những tuyến đường, khu vực chỉnh trang hay phạm vi dự kiến tác động mới hiện lên cụ thể.

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Việc lấy ý kiến cộng đồng về  quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được thực hiện cả trực tiếp và trực tuyến. (ảnh minh hoạ)

 "Đối với dự án này thì chúng tôi thấy là rất công khai, dân chủ. Bản đồ cũng như các chi tiết này chúng tôi xem cũng rất dễ hiểu và cũng được các anh giải thích... nói chung chúng tôi hưởng ứng và tán thành", bà Loan nói.

Cũng như bà Loan, ông Vũ Văn Lực, thôn Hải Bối, hơn 70 tuổi, đã gắn bó nhiều năm với vùng đất ven sông, bày tỏ đồng tình với chủ trương chỉnh trang, phát triển không gian sông Hồng. Nhưng sau sự đồng tình ấy vẫn là những câu hỏi rất đời thường, đó là kế sinh nhai sau khi đất sản xuất bị thu hồi; nơi ở mới có thuận tiện cho việc học hành, làm ăn của con em…?. Ông Nguyễn Quang Đặng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, Hà Nội cho biết tất cả các ý kiến của người dân sẽ được tổng hợp; nội dung thuộc thẩm quyền được giải đáp, còn những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được chuyển tới các cơ quan của thành phố để xem xét, phản hồi.

 "Về quy trình tiếp nhận thì chúng tôi có phiếu ý kiến để tại các điểm công khai xin ý kiến quy hoạch. Sau đó người dân sẽ có ý kiến tại trong phiếu. Chúng tôi có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến liên quan đến kiến nghị về công tác quy hoạch... UBND xã sẽ tổng hợp, báo cáo về Sở Xây dựng để cơ quan chủ trì trả lời về nội dung liên quan đến công tác quy hoạch", ông Nguyễn Quang Đặng nói.

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến cộng đồng được thực hiện cả trực tiếp và trực tuyến. Hồ sơ quy hoạch được niêm yết tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương. Theo dự kiến, thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện đến cuối tháng 9.

 

Huy Nam/VOV1
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