Các tỉnh Tây Bắc tăng cường ứng phó với mưa lũ diện rộng

Đợt mưa lũ diện rộng xảy ra trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Cùng với việc khắc phục thiệt hại, các địa phương cũng đang tăng cường các biện pháp ứng phó, bởi mưa lũ được dự báo vẫn đang có những diễn biến phức tạp, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều vùng.

Mưa lớn diện rộng tại các tỉnh Tây Bắc những ngày qua đã gây lũ trên nhiều sông, suối

Ngày 8/7, hình ảnh một ngôi nhà 2 tầng ở xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu bị dòng lũ xoáy cuốn sập đổ trong tích tắc thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, ai cũng thương xót bởi sau nhiều năm tích cóp, gia đình mới xây được căn nhà, nay chỉ trong phút chốt đã bị dòng lũ dữ làm đổ sập và cuốn trôi.

Hộ ông Lý Vần Quang bên dòng suối hiền hoà trước khi lũ kéo về...

Căn nhà bị nước lũ gây sập đổ trong phút chốc

Trao đổi với ông Đỗ Văn Quynh, được biết, căn nhà trên là của gia đình ông Lý Vần Quang ở bản Giao Chản, xã Khổng Lào. Rất may trước khi sự cố xảy ra, nhận thấy mức độ nguy hiểm khi trên địa bàn có mưa kéo dài, mực nước trên các suối dâng nhanh, chính quyền xã đã kịp thời vận động 6 người trong gia đình ông Quang tạm thời di chuyển đến nơi an toàn; đồng thời cử các lực lượng hỗ trợ gia đình chuyển toàn bộ tài sản đến nơi cao hơn, nên ngoài căn nhà bị sập, gia đình không thiệt hại thêm tài sản gì. Ngoài hộ gia đình ông Quang, trên địa bàn xã còn 3 hộ khác cũng bị thiệt hại về nhà ở, chính quyền xã đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục.

"Xã đang chỉ đạo các phòng ban rà soát xem gia đình ông Lý Vần Quang có thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn không. Đồng thời, cử đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình với số tiền trước mắt là 5 triệu đồng. Cùng với đó, xã cũng đã chỉ đạo lực lượng tổ chức cắm biển cảnh báo ở các nơi nguy hiểm, sạt lở; tiếp tục ra thông báo khẩn cấp đề nghị người dân không ra sông, suối vớt củi, bắt cá để đảm bảo tính mạng và tài sản", ông Quynh chia sẻ.

Căn nhà sàn của gia đình anh Lò Văn Tiến ở xã Mường Sại, Sơn La bị đổ sập do đất đá sạt lở vào nhà

Tại tỉnh Sơn La, những ngày qua cũng xảy ra mưa lớn cục bộ. Đặc biệt, đêm qua rạng sáng hôm nay 9/7 nhiều địa bàn có mưa to kéo dài, bước đầu đã ghi nhận thêm các thiệt hại. Tại bản Mường Sại, xã Mường Sại, lúc 6h sáng nay, hộ gia đình anh Lò Văn Tiến 4 nhân khẩu bị đất đá sạt lở đổ sập vào nhà, vùi lấp tài sản bên trong. Chính quyền xã hiện đang huy động 150 dân quân, người dân hỗ trợ gia đình tháo dỡ di dời, ổn định cuộc sống.

Đá rơi đè trúng phần đầu 1 chiếc ô tô khi đang lưu thông qua khu vực Cao Pha, QL 279D

Mưa lũ cũng gây sạt lở nhiều vị trí trên các tuyến đường, như Quốc lộ 6, Quốc lộ 279, 279D, đường tỉnh 103B... Đặc biệt, trên quốc lộ 279D, đoạn khu vực dốc Cao Pha, thuộc địa bàn xã Mường Bú, sáng nay, 1 tảng đá to bất ngờ từ taluy dương rơi xuống đè vào phần đầu của 1 ô tô đang di chuyển làm 1 người bị thương, phải đến cơ sở y tế cấp cứu.

Nhiều vị trí trên các tuyến đường bị sạt lở, ách tắc

Ông Vũ Tiến Đĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết, trước diễn biên phức tạp của mưa lũ, đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường cảnh báo người dân chú ý khi di chuyển qua những nơi nguy hiểm ở thời điểm có mưa, lũ lớn; khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, chân taluy, sườn dốc, khu vực đã từng xảy ra sạt lở hoặc có dấu hiệu nứt đất, sụt lún để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn và di dời dân kịp thời, phấn đấu giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.

"Các địa phương phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Bí thư, Chủ tịch các xã phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn; chủ động tổ chức sơ tán dân khi có nguy cơ mất an toàn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan lơ là bị động bất ngờ. Đồng thời phải duy trì chế độ trực và thực hiện đúng quy định thông tin báo cáo để kịp thời báo cáo, xử lý các tình huống phát sinh khi vượt quá năng lực của địa phương", ông Đĩnh nói.

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông

Tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, mưa lũ cũng đang diễn biến phức tạp, làm hư hại, cuốn trôi nhà ở, hoa màu, gia súc và nhiều công trình hạ tầng. Chính quyền các địa phương hiện đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại; đồng thời tăng cường cảnh báo, khuyến cáo để người dân chủ động áp dụng các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu các thiệt hại.