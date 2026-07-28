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Quảng Ngãi tích cực chuẩn bị năm học mới

Thứ Ba, 20:39, 28/07/2026
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VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ giáo viên và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để học sinh bước vào năm học mới.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, tính đến ngày 23/7, tổng khối lượng thi công 4 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp đạt hơn 85%. Cụ thể, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Rờ Kơi đạt khoảng 94% khối lượng; Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông đạt khoảng 90%; Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sa Loong đạt khoảng 84%; riêng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Mô Rai đạt khoảng 73%. Các nhà thầu cam kết hoàn thành và đưa các công trình vào sử dụng theo kế hoạch. Riêng Trường Mô Rai đang tập trung nhân lực, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/8/2026.

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Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông.

4 dự án được triển khai nhằm phục vụ học sinh các xã biên giới đất liền, với tổng mức đầu tư hơn 872 tỷ đồng. Đến nay, công tác thành lập trường, kiện toàn bộ máy quản lý và tuyển sinh cơ bản hoàn tất.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu lao động có tay nghề do các công trình nằm ở khu vực biên giới, điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế, trong khi nhiều dự án xây dựng đang triển khai đồng loạt. Thời tiết mưa nhiều cũng ảnh hưởng tiến độ thi công, nhất là các hạng mục hoàn thiện và hạ tầng. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh và UBND các xã biên giới hỗ trợ bổ sung nhân lực, đặc biệt đối với dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Mô Rai nhằm bảo đảm hoàn thành trước năm học mới.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2026-2027. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi được giao rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa, bảo đảm các trường đủ điều kiện tổ chức dạy học ngay từ đầu năm học mới.

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Các trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS ở vùng biên giới

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu huy động các nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, bảo đảm mục tiêu phát triển giáo dục gắn với an sinh xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh; tuyệt đối không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi được giao hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao các công trình trước ngày 30/8/2026 để kịp đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý các dự án và các sở, ngành liên quan xem xét, trình kế hoạch đầu tư công trung hạn để bố trí nguồn lực đầu tư. Mục tiêu là nỗ lực tạo điều kiện để học sinh và đội ngũ thầy, cô giáo được tiếp cận giáo dục một cách công bằng, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện dạy và học giữa vùng thuận lợi với vùng khó khăn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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