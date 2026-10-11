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Camera AI tại Hà Nội phát hiện nhiều xe máy vi phạm tới 30-40 lần trong 9 tháng

Chủ Nhật, 13:40, 11/10/2026
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VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm, hệ thống camera AI tại Hà Nội ghi nhận nhiều xe máy vi phạm giao thông hàng chục lần, cá biệt có phương tiện bị phát hiện tới 43 lần. Riêng tháng 9, camera AI trên toàn thành phố ghi nhận hơn 18.500 trường hợp vi phạm, trong đó xe máy chiếm phần lớn.

Camera AI Hà Nội ghi nhận hơn 18.500 trường hợp vi phạm trong tháng 9

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội, trong tháng 9/2026, hệ thống camera AI trên toàn thành phố đã ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể, từ ngày 1/9 đến ngày 30/9, thông qua hình ảnh từ hệ thống camera AI, lực lượng chức năng phát hiện 16.510 trường hợp vi phạm liên quan đến mô tô, xe gắn máy và 2.002 trường hợp vi phạm liên quan đến ô tô.

camera ai tai ha noi phat hien nhieu xe may vi pham toi 30-40 lan trong 9 thang hinh anh 1
Trong 9 tháng đầu năm, hệ thống camera AI tại Hà Nội ghi nhận nhiều xe máy vi phạm giao thông hàng chục lần, cá biệt có phương tiện bị phát hiện tới 43 lần. 

Các hành vi vi phạm được ghi nhận gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; dừng, đỗ xe sai quy định; đi không đúng làn đường, phần đường; đi vào đường cấm; đi ngược chiều; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; không đội mũ bảo hiểm và không thắt dây an toàn. Đáng chú ý, số trường hợp vi phạm liên quan đến mô tô, xe gắn máy chiếm gần 89,2% tổng số vi phạm được hệ thống camera AI ghi nhận trong tháng 9.

Kết quả này cho thấy việc ứng dụng công nghệ AI vào giám sát giao thông đang hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện nhiều hành vi vi phạm, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Nhiều xe máy vi phạm giao thông hàng chục lần trong 9 tháng

Đáng chú ý, qua tra cứu lịch sử vi phạm từ đầu năm 2026, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện một số xe mô tô tái diễn vi phạm nhiều lần. Cụ thể, xe mô tô mang biển kiểm soát 29E2-362xx có tới 43 lần vi phạm; xe mang biển kiểm soát 29B1-285xx có 39 lần vi phạm; xe mô tô mang biển kiểm soát 29C1-184xx có 33 lần vi phạm.

Đặc biệt, chỉ riêng trong tháng 9, xe mô tô mang biển kiểm soát 29C1-184xx đã bị camera AI ghi nhận 9 lần vi phạm, trong đó có 8 lần đi ngược chiều và một lần không đội mũ bảo hiểm.

camera ai tai ha noi phat hien nhieu xe may vi pham toi 30-40 lan trong 9 thang hinh anh 2
Trong 9 tháng đầu năm 2026, camera AI trên toàn thành phố ghi nhận hơn 18.500 trường hợp vi phạm, trong đó xe máy chiếm phần lớn. 

Việc một số phương tiện liên tục bị phát hiện vi phạm cho thấy tình trạng tái diễn hành vi thiếu ý thức khi tham gia giao thông vẫn là vấn đề cần được quan tâm. Những hành vi như đi ngược chiều, vượt đèn đỏ hay không đội mũ bảo hiểm không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đe dọa an toàn của người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.

Thông qua hệ thống camera AI, các trường hợp vi phạm có thể được ghi nhận bằng hình ảnh để phục vụ quá trình xác minh, xử lý theo quy định. Đây cũng là cơ sở giúp lực lượng chức năng tăng cường giám sát, hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện tái phạm nhiều lần.

Mức phạt đối với hành vi đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm

Theo thông tin Phòng CSGT Hà Nội cung cấp, căn cứ các quy định được viện dẫn tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo cấm đi ngược chiều bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, mức phạt tiền được nêu là từ 400.000-600.000 đồng.

Mức phạt cụ thể đối với từng trường hợp cần được xác định theo hành vi vi phạm, tình tiết liên quan và quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm xử lý. Trước thực trạng một số phương tiện tái diễn vi phạm nhiều lần, việc tăng cường giám sát và xử lý vi phạm qua hình ảnh được kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Theo CSGT Hà Nội, việc ứng dụng hệ thống camera AI để giám sát và xử lý vi phạm giao thông là giải pháp lâu dài, giúp lực lượng chức năng kiểm soát các địa bàn liên tục 24/24 giờ, hạn chế tình trạng một số người điều khiển phương tiện thiếu ý thức tái diễn vi phạm.

Camera AI đang trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng cho lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông. Bên cạnh việc phát hiện các hành vi vi phạm để phục vụ xử lý, hệ thống còn cung cấp dữ liệu giúp cảnh sát chủ động nhận diện nguy cơ ùn tắc, xác định các điểm nghẽn và đưa ra phương án tổ chức giao thông phù hợp.

Việc kết hợp công nghệ với công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp được kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản lý giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh tại Thủ đô.

Cách tra cứu vi phạm giao thông qua camera AI

Để chủ động kiểm tra thông tin vi phạm giao thông, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện có thể tra cứu qua ứng dụng VNeTraffic hoặc truy cập trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tại địa chỉ www.csgt.vn.

Người dân nên thường xuyên kiểm tra thông tin phương tiện, chấp hành nghiêm tín hiệu đèn giao thông, đi đúng làn đường, không đi ngược chiều và đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi sử dụng mô tô, xe gắn máy.

Việc tuân thủ quy tắc giao thông không chỉ giúp tránh các khoản xử phạt mà quan trọng hơn còn góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Văn Ngân/VOV.VN
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