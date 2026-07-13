Cán bộ, chiến sĩ tỉnh An Giang giúp dân khắc phục hậu quả mưa dông

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lực lượng vũ trang địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền và các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Tại phường Vĩnh Thông, mưa dông làm tốc mái hoàn toàn 2 căn nhà của hộ ông Danh Tâm (khu phố Trung Thành) và bà Lê Thị Thùy Trang (khu phố Phi Thông), ước tổng thiệt hại khoảng 130 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT phường Vĩnh Thông giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy.

Ban Chỉ huy quân sự phường đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, phối hợp cùng 6 cán bộ khu phố và 10 người dân khẩn trương thu dọn hiện trường, gia cố mái nhà, hỗ trợ các gia đình giảm bớt khó khăn sau thiên tai.

Tại phường Tô Châu, hoàn lưu bão số 2 gây tốc mái phần mái hiên của 2 căn nhà thuộc khu phố Tà Săng, tổng thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Ban chỉ huy quân sự phường đã cử 5 đồng chí dân quân tự vệ phối hợp với 2 cán bộ Công an phường, 5 lực lượng an ninh trật tự cơ sở và 5 cán bộ khu phố giúp người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời khắc phục các hư hỏng ban đầu, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Hiện nay, Ban Chỉ huy quân sự các phường tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống; đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra, góp phần phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.