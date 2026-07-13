Cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai tử vong tại cơ quan

Sáng 13/7, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai cho biết, chính quyền địa phương vừa nhận được báo cáo của Công an phường về việc một cán bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai tử vong trong tư thế treo cổ tại trụ sở cơ quan.

Nam cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai tử vong tại trụ sở cơ quan.

Nạn nhân tử vong được xác định là nam giới. Theo một số nhân chứng, nạn nhân được tìm thấy tại khu vực nhà xe cơ quan. Sau khi lực lượng công an hoàn thiện khám nghiệm hiện trường, thi thể nam cán bộ đã được đưa về gia đình để lo hậu sự.

Về nguyên nhân tử vong, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ.